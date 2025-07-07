Kurtuluş Yok, Tek Başına

Son noktadayız. Bir adım sonrası Türkiye’de demokratik hak ve özgürlükler kalmayacak. CHP, halk için mücadele ediyor. Diğer muhalefet partileri ise bu CHP’nin sorunu diye kenardan izliyor. Meslek örgütleri, koltuk hırsına övündüğü demokratik kitle örgütü yapısını çoktan çöpe attı. Koltuk kimseyi kurtarmayacak.

Son Güncelleme:
Mete Yolaş

Mete Yolaş

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sandıkla gelen sandıkla gider ilkesi gitti. Sandıktan çıkanlardan hoşumuza gitmeyeni tutuklar, kayyum atarız mantığı yerleşiyor. AKP iktidarının siyasi ikbalini tehdit eden CHP’li büyükşehir belediye başkanları ve üst yöneticileri yolsuzluk, terör, örgüt gibi muğlak, siyasi manipülasyona açık, delilden yoksun suçlamalarla yargılanmadan tutuklanıyor. Bu klasik otokratik rejim reflekslerinden biri.

CHP’nin yerel yönetimler üzerinden toplumsal meşruiyet oluşturma kapasitesi engelleniyor. Bu yalnızca bireysel bir operasyon değil. Tüm muhalefete ve demokratik kitle örgütlerine “Sizi bastırırım, yok ederim” mesajı veriliyor. Halka zaten ne yapsak bir şey değişmeyecek algısı yerleştirilmeye çalışılıyor. Tutuklamalar yasal dayanağı zayıf, şişirme dosyalarla TV’de yargısız infaza dönüştürülüyor. Bir şey olmasa da mutlaka bir şeyler olmuştur mantığıyla ilerleniyor.

Bu süreci 4 aydır fiilen yaşıyoruz. Her sabah yeni bir kaosa uyanıyoruz. Kimse kusura bakmasın, bu süreçte CHP tek başına savaşıyor. Bu ülke için, halk için tek başına mücadele veriyor. Sol Parti’nin meslek örgütlenmesi konumuna düşen TMMOB’da yaprak kımıldamıyor. 2-3 sosyal medya paylaşımı, resmi yayın organlarına dönen gazetelerde kısa demeçlerle geçiştiriliyor. TTB’nin durumu da farklı değil. Barolar ise sadece meslektaşlarıyla ilgili durumlarda harekete geçiyor.

CHP sindirilirse TMMOB’un, TTB’nin ve baroların sindirilmesi birkaç saatlik süreçten ibaret olacak. Bütün meslek örgütleri ve meslek örgütü üyesi mühendis, mimar, şehir plancısı, doktor ve avukatlar şapkasını önüne koyup düşünmeli.

Gıda Güvensizliği Yok, Dış Mihraklar Yapıyor

Gıda alanında seri krizlerle uğraşıyoruz. Gıda zehirlenmeleri, pestisitler, toksinler, gıda güvensizliği, gıda sahtekarlığı diye liste uzayıp gidiyor. Bu krizlerin hepsi “Bir şey yok, kontrol altında zaten” diye püskürtülüyor. İzmir’in yarısı yandı, yanacak bir şey olmadığı için yangın kendi kendine söndü. Tarım ve Orman Bakanı çıkıp yangını kontrol altına aldık dedi. Gıda da o misal.

Demokrasiyi kaybettiğimizde konuşma özgürlüğümüzü de kaybedeceğiz. Konuşanlar “dış mihrak aparatı bunlar” diye tutuklanacak. Sorunlar ayyuka çıktığında “Dış mihraklar bize operasyon çekiyor” diye halı altına süpürülecek. Bilime dayanarak, halk için konuşanlar şeytanlaştırılacak. El mahkum birbirimize bakar hale geleceğiz.

Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz.

Etiketler
Türkiye siyaset
Son Güncelleme:

Mete Yolaş Arşivi

Şap Hastalığının Nedeni AKP İktidarı 03 Temmuz 2025
Gıda Sektöründe Ar-Ge Sorunu 30 Haziran 2025
Zeytinimizi Yok Edecekler 26 Haziran 2025
Çevrim İçi Platformlarda Gıda Güvenliği Tehlikede 23 Haziran 2025
Türkiye’de Gıda Sistemi Neden Çöktü? 19 Haziran 2025
İran-İsrail Savaşı Türkiye’yi Gıda Krizine Sürüklüyor 16 Haziran 2025
Mete Yolaş Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster 'Ama'lı, 'Ancak'lı Bahaneler...
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Hangi Burça Ne Yapılır, Ne Yapılmaz?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Fine Dining'den Mahalle Mutfağına
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Zeynep Sönmez, Türkiye’yi ‘Tenis Ülkesi’ Yapacak
Hatice Turhan
Hatice Turhan Muhammed Yakut Neden Öldü?
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 8'e Yükseldi Şehit Sayısı 8'e Yükseldi
İletişim Başkanı Altun'dan 'Özel'e Soruşturma' Açıklaması İletişim Başkanı Altun'dan 'Özel'e Soruşturma' Açıklaması
Bursa’da Kent Meydanı’nda 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla 4 Kişiyi Yaraladı Bursa'da Bıçaklı Dehşet
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Kavrulacağız! Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı: Termometreler Alev Alacak Kavrulacağız! Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı