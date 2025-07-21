Asgari Ücret Erimesi Gıda Güvenliğini Nasıl Tehlikeye Atıyor?

Devlet destekleri, teşvikler günü kurtarmak için çarçur ediliyor. Gıda ithalatının kapıları açılıyor, çiftçi ve besici yok ediliyor.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

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Gıda denetimleri askıya alınıyor. Gıda enflasyonu asgari ücretin erimesini hızlandırıyor. Ücret eridikçe gıda enflasyonu daha da kontrolden çıkıyor. Asgari ücretin erimesi, gıda politikaları zincirini en zayıf halkasından kırıyor.

Ucuz ve Kayıt Dışı Üretilen Gıdalara Yönelim Artıyor

2025 yılı için belirlenen asgari ücrete 2024 sonu enflasyonunun (yüzde 44) tamamı yansıtılmadı. 25 bin 500 lira olması gereken asgari ücreti yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. 2025’in ilk altı ayında enflasyon yüzde 16’ya ulaştı ve asgari ücretin 6 bin 700 lirasını eritti. Tabii bunlar TÜİK verileri.

Asgari ücretin enflasyon oranında zam almaması ve yıl içinde de erimesi gıda güvenliği ve gıda politikalarını radikal biçimde etkiliyor. Daralan geliriyle halk ucuz ve güvenliği tartışmalı ürünlere yöneliyor. Asgari ücretli yurttaş cebindeki para eridikçe riskli pazarlara, açıkta satılan ya da kayıt dışı üretilen gıdalara mecbur kalıyor. Kayıt dışı gıda üretiminin pazar payı giderek artıyor. Gıda sahtekarlığı meslek haline geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izniyle üretilen gıdaların kalitesi de düşüyor. Kaliteli hammaddeyi daha ucuzuyla değiştirmek çok masum bir yol olarak kalıyor. Yasal limitlerin üzerinde gıda katkı maddesi kullanımı ciddi boyutlara ulaşıyor. Hammadde maliyetini düşürmek, gıdanın kusurlarını gizlemek için yeni yeni gıda katkı maddeleri kullanılıyor.

Derin Yoksulluk Zirveye Çıkıyor

Halkın her geçen gün sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdalara erişimi daha da azalıyor. Asgari ücretli için meyve-sebze, et ve süt ürünleri lüks haline geliyor. Karbonhidrat ve ucuz yağlara dayalı yetersiz ve dengesiz beslenme giderek yaygınlaşıyor. Gıda hakkı ihlalleri her geçen gün ağırlaşıyor.

AKP iktidarı, gıda politikalarını emeği ucuzlatan bir sistemin aparatı haline getirdi. Gıda mühendislerinin, çiftçinin, besicinin emeği değersizleşiyor. Gıda hakkı ihlalleri ve derin yoksulluk sağlık harcamalarını artırıyor, üretkenliği düşürüyor. Ülkenin ekonomisi yıllardır AKP iktidarı nedeniyle çöküyor.

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