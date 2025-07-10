Gıda Politikalarımızın Gelişmiş Ülkelerden Farkı Ne?

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NİTELİKSİZ KADROLAR GIDA POLİTİKALARINI UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR

Gelişmiş ülkelerde akademi ve nitelikli bilimsel veriler kamu kurumlarını, gıda otoritelerini besliyor. Avrupa’da Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi var. Kurumu yönetenlerin tamamı nitelikli personel. Gıda katkı maddelerine karar veren, bunların üzerinde çalışan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi çalışanlarının tamamı akademik personel.

Dünya gıda politikalarına bilimle yön verirken, politik alanda neler yapılması gerektiğini söylerken tam tersi durumdayız. Milletvekilleri, bürokratlar, bakanlar bilimi ve bilimsel çalışmaları görmezden geliyor. AKP iktidarının çok canını sıkan bir durum olursa o bilimsel yapıyı ya da bağımsız otoriteyi kapatmakla tehdit ediyor, nihayetinde kapatıyor ya da işlevsiz hale getiriyor. Bunun gıda güvenliğine etkilerini de mahallemizde, sokağımızdaki gıda işletmelerinde bile görüyoruz. “Biz 30 yıldır bu sektördeyiz, daha kimseye bir şey olmadı, evelallah bir şey olmaz.” Bir şey olduğunda da takdiri ilahi deniyor.

Gıda bilimini reddedip, Avrupa’nın gıda politikalarını uyumlaştıramayıp, kürsüden Dünya’ya tekrar entegre olmak isteyen bir iktidar, AKP iktidarı. Bugün geldiğimiz noktada gelişmiş ülkelerdeki politika yapıcılar gıda politikalarını merkeze alıyor. Gıda politikalarının temelinde gıda hukuku inşa ediliyor. Gıda sisteminin nasıl sürdürülebilir hale getirilebileceği tartışılıyor. Ortak akıl çıkıyor ortaya. Yarın yine çıkıp kürsüden Dünya’ya seslenip niye dışlandığımızı soracaklar.

ÇİFTÇİ VE BESİCİ NEDEN KENTE GÖÇÜYOR?

Kendi mesleklerine katkı sunamayan, nitelik kazanamayan kişiler de gıda alanında atıp tutarak nitelikli yurttaşlardan çok daha fazla kabul görüyor. Bu hem ne kadar yozlaştığımızı gösteriyor hem de mesleklerarası kutuplaşmayı artırıyor. AKP buna müsaade ederek bir taşla iki kuş vuruyor. Türkiye’de bu alanda çalışan meslek örgütlerinin, akademinin, milletvekillerinin, uzmanlarının bir masa etrafında toplanması ve bilimsel verileri ortaya koyarak, yurttaşı dinleyerek politikalar üretmesi gerekiyor.

Çiftçi ve besici herhangi bir şeyin değişeceğine inanmıyor. İnanmıyorlar çünkü değişim birkaç sihirli sözcükle olacak bir şey değil. Ülkenin gıda politikalarına karışabilen küresel sermaye nasıl olacak da çiftçinin ve besicinin önünden çekilecek? Çiftçi bağını, bahçesini nasıl koruyacak? Ürettiği ürünleri hangi pazarda doğrudan yurttaşla buluşturacak? Bunlar yanıtlanması gereken çok ciddi sorular. Biz politika hazırladık, al işte demekle olmaz. Gıda politikalarında çiftçinin ve besicinin de katkısı olacak. Kendi sorununun çözümünü orada görecekler.

Gıda emekçileri, gıda mühendisleri işletmelerde çok ciddi sorunlar yaşıyor ve bu sorunların altında boğuluyor. Çoğu emeğinin karşılığını hiçbir şekilde alamıyor. Sermaye sahibi yasa falan dinlemiyor, parasını katlayabilmek için her yolu deniyor. Şimdi bu insanlara “Bak yasayı koyduk, artık yapmayacaklar.” denilerek sabır göstermeleri isteniyor.

Köyden kente göç hızlanıyor. Nitelik yurtdışına gidiyor. Gıda hakkı ihlalleri daha da derinleşiyor.