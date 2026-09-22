Sen Evde Silah Tutarsan Elbet Patlar

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Okul güvenlik krizleri ve kitlesel eylemler ne yazık ki uluslararası sınır tanımayan dehşet verici bir fenomene dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki son beş yıla baktığımızda bu tablo çok daha kanlı biçimde karşımıza çıkıyor. 2022 yılında Teksas Uvalde’deki Robb İlkokulu’nda 19’u çocuk 21 kişinin katledilmesi ya da 2021’de 2021’de Michigan Oxford High School’da yine bir öğrencinin kendi okul arkadaşlarına ateş açıp 4 kişiyi öldürmesi, silahlanmanın ve ihmalkârlığın vardığı son noktayı gösteriyor.

Bunun benzer örnekleri Türkiye’de de görülmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 14 yaşındaki bir öğrencinin babasının silahıyla iki ayrı sınıfa ateş açması sonucu 9 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda çocuk yaralandı. Bu yıkıcı olay, ABD’deki kitlesel okul baskınlarının artık doğrudan ülkemizde de birebir kopyalandığını açıkça ortaya koydu.

Son olarak Manisa Turgutlu’da yaşananlar ise durumun ciddiyetini yeniden gözler önüne serdi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 15 yaşındaki bir öğrenci, av tüfeğiyle okul önündeki arkadaşlarına rastgele ateş açtı. İkisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından saldırgan yakalandı. Aile üyeleri ve silaha erişimi sağlayan yakınlar hakkında da soruşturma başlatıldı. Bu vakalar, şiddet arzusu ile ateşli silaha erişimin ne kadar kolay buluşabildiğini gösteriyor.

Peki Bu Durumun Önüne Geçmek İçin Neler Yapılmalı?

Toplumsal ve kurumsal düzeyde köklü önlemler alınması şart:

Evlerde tutulan ateşli ya da av silahlarının emniyeti sıkılaştırılmalı, çocukların bu araçlara erişimi tamamen engellenmeli.

Okullardaki psikolojik danışmanlık birimleri aktif çalışmalı, akran zorbalığı veya sosyal izolasyon yaşayan gençler erken fark edilip takibe alınmalı.

İnternetteki şiddet odaklı topluluklar denetlenmeli, bu tür eylemleri gerçekleştiren saldırganların medyada "şöhret" kazanması önlenmeli.

Sorumluluk sadece okul yönetiminde veya güvenlik güçlerinde bitmiyor. Ebeveynlerin de atması gereken adımlar var:

Evde bulunan kesici, delici veya ateşli araç gereçler kesinlikle kilit altında tutulmalı. Çocuğun internette girdiği kapalı gruplar, ilgilendiği aşırı şiddet içerikli platformlar ve karanlık dijital ağlar yakından gözlemlenmeli. Çocukla baskıcı olmayan, güven veren bir bağ kurulmalı; okulda yaşadığı zorbalık ya da hissettiği öfke patlamaları zamanında dinlenmeli.

Tüm bunlar aynı anda ve koordineli olarak yapılmalı. Hepsinden önemlisi, evde silah tutulmamalı; ki 15 yaşındaki evladınız üç kuruşluk bir şeye kızıp kimsenin canını yakmasın.