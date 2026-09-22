Kılıçdaroğlu'ndan 'Bekleyin' Talimatı: YENİ Parti'den CHP'ye Toplu Geçiş İddiası

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 1 Ekim Perşembe günü açılacak olan Meclis öncesinde çok konuşulacak iddiaları gündeme taşıdı. Meclis’in bu kez meydanlardan önce seçim startının verileceği bir platforma dönüşeceğini belirten Selvi, partilerin yeni motivasyonlarını ve perde arkasındaki büyük güç savaşlarını aktardı. İddiaya göre iktidar kanadı, erken seçim kararını netleştirmek adına Cumhur İttifakı ile birlikte Meclis'te 360 milletvekiline ulaşmanın formüllerini ararken, muhalefet kanadında ise kelimenin tam anlamıyla bir "bilek güreşi" yaşanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU ARASINDA SAVAŞ

Yazısında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde oldukça gergin ve sinirli olduğunu belirten Selvi, partide işlerin umulduğu gibi gitmediğini iddia etti. Teşkilatlanma sürecinde 'partinin ağaları' ile taban arasında ciddi bir huzursuzluk yaşandığını öne süren Selvi, asıl büyük krizin Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında patlak verdiğini yazdı.

Kulislerden sızan iddialara göre, Özgür Özel artık Ekrem İmamoğlu’nu mahkeme salonlarındaki davalarında yalnız bırakmaya başladı. YENİ Parti’nin 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği kurultayda, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ekibini tamamen tasfiye etmeye hazırlandığı ileri sürülüyor. Selvi, YENİ Parti kulislerinde Özel’in yakın ekibinin, "Biz Ekrem İmamoğlu’nun yükünü niye taşıyoruz? Onun pisliğinin hesabını vermek mecburiyetinde miyiz?" şeklinde sert ifadeler kullandığını iddia etti.

MİLLETVEKİLLERİ BABA OCAĞINA MI DÖNÜYOR?

YENİ Parti kurulurken anketlerde yüzde 38 ila 44 bandında gösterilen oranların gerilemeye başladığını ve partinin rüzgarının kesildiğini belirten Selvi, kuruluş aşamasında verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını yazdı. Dışlandığını düşünen çok sayıda milletvekili ve eski il başkanının, yeniden "baba ocağı" olarak gördükleri CHP ile 'flörtleşmeye' başladığı iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN 'KASIM' TALİMATI

Ankara kulislerini sarsan bir diğer iddia ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamlesi oldu. YENİ Parti’den kopmak ve CHP’ye geçmek isteyen bazı milletvekillerinin doğrudan veya dolaylı olarak Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu belirtildi. Kulis bilgilerine göre, Kılıçdaroğlu kendisine gelen bu taleplere, "Henüz erken. Biraz beklesinler" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun YENİ Parti'nin Kasım kurultayını beklediği ve bu kurultay sonrasında geçişlere yeşil ışık yakacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin, "Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP’ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. YENİ Parti dağılıyor mu havası verilecek" dediği aktarıldı.

MECLİS'TE MATEMATİK SAVAŞI

Kılıçdaroğlu'nun stratejik hedefinin 2027 yılında CHP'yi yeniden "ana muhalefet partisi" konumuna yükseltmek olduğu iddia ediliyor. Mevcut Meclis aritmetiğinde tablo şu şekilde:

YENİ Parti: 91 milletvekili ile ana muhalefet koltuğunda oturuyor ve tabanın üçte ikisini kontrol ediyor.

CHP: 44 milletvekili ile tabanın üçte birini elinde bulunduruyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi