Manisa’da Lise Önünde Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var: Saldırgan Gözaltında, Soruşturma Başlatıldı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulun çevresinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 11 öğrenci yaralanırken, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, 22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında Albayrak Mahallesi’nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pompalı tüfekle okul çevresine gelen şüpheli, burada silahla ateş açtı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

11 ÖĞRENCİ YARALANDI, 2’SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Saldırıda 11 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralı öğrencilerden birinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği, diğer yaralıların ise Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin ardından hastanelerde tedavi süreci başlatıldı.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın olay yerine yaya olarak geldiği ve saldırının ardından bölgeden kaçtığı öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Saldırganın olay öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin elindeki pompalı tüfekle yolda ilerlediği görüldü. Görüntülerde şüphelinin yürürken tüfeği kontrol ettiği ve çevresine karşı oldukça rahat tavırlarla ilerlediği anlar yer aldı. Saldırının ardından şüphelinin kaçtığı anlara ilişkin görüntüler de daha önce ortaya çıkmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek oldukça rahat tavırlarla ilerlediği görüldü.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

Manisa Valiliği, olayın ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığını duyurmuştu. Valilik açıklamasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bildirilmişti. Açıklamada, silahla ateş ettiği değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtilmişti.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından yayıncılara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SORUŞTRUMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Manisa’daki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı ile İçişleri Bakanı’nın olay yerine intikal ettiğini ve her türlü adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde Manisa’nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Manisa'daki olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir. Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül) ara verilmiştir." denildi

ANNE BABA VE DEDE GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin soruşturmanın genişletildiğini açıkladı. Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını belirtirken, şüphelinin annesi, babası ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu tespit edilen dedesinin de gözaltına alındığını bildirdi. Gürlek, olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını, Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve adli süreçteki çocuğun kısa sürede yakalandığını ifade etti.

🔴 #SONDAKİKA Turgutlu’daki okul saldırganının kaçış anları ortaya çıktı!



🔫 İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle ateş açan şüphelinin olay yerine yaya olarak geldiği görüldü



📌 Görüntülerde, elinde av tüfeğiyle yürüyen şüphelinin bir süre sonra… https://t.co/EFitLFYVLP pic.twitter.com/lnENKNHMDx— Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 22, 2026

Kaynak: DHA-İHA