Ali İhsan Yavuz’dan 2028 Seçimi İçin Dikkat Çeken Açıklama: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Adaylığının Önü Açılacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim takvimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Ağrı’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz, seçimlerin mevcut takvimde Mayıs 2028’de yapılacağını belirtti. Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimlerin yenilenmesine yönelik karar alması halinde Erdoğan’ın bir dönem daha aday olabileceğini söyledi. Yavuz, “Seçimler normal zamanda olacaksa kanun gereği Mayıs 2028’de olacak. Ama biz Meclis’in seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'BİR HAFTA BİLE OLSA MAKSAT HASIL OLUYOR'

Seçim tarihinin birkaç ay ya da bir yıl öne alınmasının gerekli olmadığını savunan Yavuz, Meclis’in seçimleri yenilemesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünün açılacağını söyledi. Yavuz, “Çünkü Meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne alma 6 ay, 1 yıl olması gerekmiyor. Çok net söylüyorum, bu bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki, şimdi iş yapma zamanı” diye konuştu. Yavuz ayrıca, Meclis’in 360 milletvekiliyle seçimleri yenileme kararı alması durumunda Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini belirterek, seçimin Mayıs ayından kısa süre önce yenilenebileceğini öngördüğünü ifade etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İŞLİYOR'

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de konuşan Yavuz, hem Meclis’te hem de toplumda sürece yönelik geniş bir destek bulunduğunu söyledi. Yavuz, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Cumhur İttifakı ve Devlet Bahçeli’nin kararlılığıyla ilerlediğini belirterek, “Hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. İcraatlar peş peşe devam ediyor. Ümitsiz olmak için hiçbir neden yok” dedi.

1999 VE 2023 DEPREMLERİNİ KARŞILAŞTIRDI

1999 Sakarya Depremi’ni yaşadığını anlatan Yavuz, o dönem devletin müdahalesinin geciktiğini savundu. Depremden sonra uzun süre çadır bulunamadığını ve devlet yetkililerinin bölgeye ulaşmasının geciktiğini ifade eden Yavuz, dönemin başbakanının açıklamalarını da hatırlattı. Yavuz, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ise saha çalışmalarının hızlı şekilde başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesindeki yetkililerle gece boyunca iletişim halinde olduğunu ve talimatlar verdiğini aktardı.

'DEPREMLERİN ARDINDAN 470 BİN KONUT YAPILDI'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 470 bin konut yapıldığını belirten Yavuz, farklı ülkelerin bu çalışmalara şaşırdığını ve devletle gurur duyulması gerektiğini söyledi. İstanbul Havalimanı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, havalimanının yapım sürecinde CHP’den eleştiriler geldiğini savundu. Geçen yıl havalimanını 84 milyon kişinin kullandığını, bu yıl için ise 87 milyon yolcu öngörüldüğünü aktardı. İstanbul Havalimanı’nda pist sayısının 9’a çıkarılacağını ve tüm pistlerin tamamlanmasıyla havalimanının yılda 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını belirten Yavuz, yeni anayasa hedefi de dahil olmak üzere çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki Türkevi’ne ulaşmasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmaya da değinerek, “Dünya beşten büyüktür” mesajını yineleyeceğini ifade etti. Programa AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ile AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA