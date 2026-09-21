Dev Soruşturmada Yeni Perde: 6 Bini Aşkın Kişinin Vatandaşlığı İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı edinme süreçlerine ilişkin yürütülen inceleme ve soruşturmaların sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, usulsüz ve muvazaalı işlemler yaptığı tespit edilen toplam bin 413 yatırımcı ile aile fertleri dahil 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi veya geri alındı. Açıklamada, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurularında işlemlerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Yatırım uygunluk belgesi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığı, olumlu sonuçlanan başvuruların ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırıldığı aktarıldı.

BİN 150 YATIRIMCININ UYGUNLUK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sahte veya usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini kötüye kullanmaya yönelik işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda bin 150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Bu yatırımcıların aile fertleri dahil toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı da iptal edildi. Bunun yanı sıra, Türk vatandaşlığı kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik açısından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ile aile fertleri dahil toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı. Bu iki işlem grubuyla birlikte bin 413 yatırımcı ve aile fertleri dahil toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği veya geri alındığı bildirildi.

11 ŞUBAT’TAN BU YANA YENİ RAKAMLAR AÇIKLANDI

Bakanlık ayrıca 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ayrı bir veri de paylaştı. Buna göre yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam bin 393 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edildi. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunduğu değerlendirilen 7 kişinin vatandaşlığının ise geri alındığı belirtildi.

İSTANBUL SORUŞTURMASINDA BİN 70 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 21 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da yeni tespitler yapıldığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz biçimde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte bin 70 kişi tespit edildi. Vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişinin de soruşturma kapsamında belirlendiği aktarıldı. İncelemelerde bin 70 kişinin 263’ünün yatırımcı, 807’sinin ise aile ferdi olduğu bildirildi. Bu kişilerden bin 15’inin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığı aldığı belirlendi. Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden biri hakkında geri alma, üçü hakkında ret işlemi yapıldığı, yedi kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığının tespit edildiği açıklandı.

'NÜFUS VE VATANDAŞLIK PERSONELİNDE ZAFİYET YOK'

Bakanlık, soruşturma kapsamında ele alınan usulsüzlüklerin vatandaşlık başvurularından önce sunulan belgelere ilişkin sahtecilik girişimlerinden kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmadığı savunuldu. Suç teşkil eden tüm usulsüzlüklerin adli makamlara intikal ettirildiği belirtilirken, kamu düzeni ve millî güvenliğin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İstanbul merkezli soruşturmanın operasyon boyutunda ise muvazaalı gayrimenkul satışları ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları üzerinden usulsüz vatandaşlık sağlandığı iddiasıyla 73 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi