Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı

Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Sayat Zurnacı ile Aytaç Kart tutuklandı, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammet Kahyaoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışından dönen oyuncu Afra Saraçoğlu da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı
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Ünlülere yönelik yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olan Afra Saraçoğlu ise Havalimanı’nda gözaltına alındı

İKİ AYRI SORUŞTURMADA 24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj' ve 'fuhuşa aracılık' suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı - Resim : 1

21 GÖZALTI

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında , Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun olduğu öğrenildi. 'Uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'özel hayatın gizliliğini ihlali', 'şantaj' ile 'fuhuşa aracılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtildi. Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı - Resim : 2

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı - Resim : 3

SARAÇOĞLU'NA HAVAALANINDA GÖZALTI

Şüpheliler, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süresi uzatıldı. Fransa'dan dönen oyuncu Afra Saraçoğlu’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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