Kadir İnanır’ın Vasiyetinde Şaşırtan Detay! Ölümünden Yıllar Önce Kararını Vermiş: Tartışmalara Avukatından Yanıt

Kadir İnanır’ın 2022 yılında noter huzurunda hazırladığı vasiyetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İnanır’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının tüm maddi ve manevi hakları ile teliflerini hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığını açıkladı. Alınak, vasiyetnameyle ilgili gerçeği yansıtmayan haberler için suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

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Kadir İnanır’ın Vasiyetinde Şaşırtan Detay! Ölümünden Yıllar Önce Kararını Vermiş: Tartışmalara Avukatından Yanıt
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Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesine ilişkin yeni ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. İnanır’ın, tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı açıklandı. İnanır ile Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, vasiyetnamenin doktor raporu alınarak ve iki tanığın huzurunda İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde düzenlendiğini bildirdi. Alınak, son dönemde vasiyetnameye ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlerin gündeme geldiğini belirterek, bu içeriklerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Avukat, İnanır’ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesinin Türkiye halklarına bıraktığı en önemli miras olduğunu vurguladı.

VASİYET 2022’DE NOTER HUZURUNDA HAZIRLANDI

T24’te yer alan habere göre Kadir İnanır, 2015 yılında hazırladığı vasiyetnamesini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenledi. 09 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde hazırlanan vasiyetname için gerekli sağlık raporu alındı ve işlem iki tanığın huzurunda gerçekleştirildi. Vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılması ise tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelendi. Vasiyetnamenin tüm mirasçıların incelemesine açık olduğunu belirten Alınak, içerik ve ayrıntıların tarafların bilgisi dahilinde olduğunu ifade etti.

ÜÇ OTOMOBİLDEN TELİF HAKLARINA KADAR TÜM MİRAS KURAL’A

2022 tarihli vasiyetnameye göre İnanır; üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalarda ve yatırım hesaplarında bulunan parasını ve bunların faizlerini Jülide Kural’a bıraktı. İnanır’ın ayrıca koleksiyonları, maddi ve manevi değere sahip eşyaları, sanat eserleri, tüm alacak hakları ve telif haklarını da Kural’a miras bıraktığı belirtildi. Vasiyetnamede İnanır’ın hayatının belgesel haline getirilmesine ilişkin izin hakkının yanı sıra adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin hakları ve teliflerin de Jülide Kural’a bırakıldığı aktarıldı.

Kadir İnanır’ın Vasiyetinde Şaşırtan Detay! Ölümünden Yıllar Önce Kararını Vermiş: Tartışmalara Avukatından Yanıt - Resim : 1

'MİRASÇILARIMDAN SON İSTEK VE ARZUM VASİYETİME UYMALARI'

Bişar Abdi Alınak, Kadir İnanır’ın iradesinin eksiksiz biçimde yerine getirilmesini vefatından önce kendisinden istediğini belirtti. Alınak, vasiyetnamenin kamuoyunda tartışılmasına ilişkin olarak, “Kadir İnanır’ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur” ifadelerini kullandı. İnanır’ın vasiyetnamesini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” sözleriyle tamamladığını belirten Alınak, Jülide Kural’ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması halinde ise tüm mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit şekilde bırakılmasının istendiğini açıkladı.

'SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN'

Avukat Alınak, İnanır’ın mirasına ilişkin hukuki konuların yaşanan kaybın önüne geçen tartışmalara dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi. Merhum Kadir İnanır ve Jülide Kural’ın beyanlarına dayanmayan spekülatif ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Alınak, hukuki değerlendirmelerin kanaat ve varsayımlar yerine Medeni Kanun’un vasiyete ilişkin hükümleri doğrultusunda yapılması gerektiğini ifade etti. Alınak ayrıca, "Gerçeğe aykırı haberlerin suç olduğunu hatırlatır, bu haberlere ilişkin ilgili Savcılık makamına Jülide Kural vekili olarak kanuni başvurularda bulunacağımızı, kamuoyunun tarafımızca doğrulanmayan, yapılacak yeni bir açıklamaya kadar spekülatif değerlendirme ve haberlere itibar etmemesini önemle belirtmek isteriz" dedi

'İNSAN HAKLARI, BARIŞ VE EŞİTLİK MÜCADELESİ EN BÜYÜK MİRAS'

Kadir İnanır’ın uzun yıllar boyunca beyaz perdede canlandırdığı karakterleri ve kamuoyunda oluşturduğu kimliğiyle bir döneme damga vurduğunu belirten Alınak, sanatçının insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesinin Türkiye halklarına bıraktığı en büyük miras olduğunu söyledi. Alınak, vasiyetnamede ortaya konulan iradenin yerine getirilmesi için hukuki sürecin hassasiyetle takip edileceğini belirtti.

Kaynak: T24

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