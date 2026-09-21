Memur Emeklilerinin Seyyanen Zam Davasında Yeni Gelişme! AYM'den Dikkat Çeken Karar

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Memurlara 2023 yılında yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine de uygulanması talebiyle başlatılan hukuk mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz adına yapılan iki ayrı bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026 tarihinde birleştirmişti. Birleştirilen dosya AYM tarafından incelemeye alındı.

AYM BAŞVURUYU KABUL EDİLEBİLİR BULDU

Sözcü'nün haberine göre AYM Komisyonu, 18 Eylül 2026 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda başvurunun “kabul edilebilir” olduğuna karar verdi. Bu kararla birlikte dosya, esas yönünden incelenip karara bağlanması amacıyla Bölüme gönderildi. Başvuruda, 2023 yılında memurlara uygulanan seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılmamasının hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle Anayasa tarafından güvence altına alınan haklara aykırı olduğu ileri sürüldü.

'SEYYANEN ZAM İÇİN UMUDUMUZ ÇOK DAHA YÜKSEK'

Süreci değerlendiren Avukat Ali Erdem Gündoğan, AYM Komisyonunun kabul kararının dosyanın esas incelemesine geçilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Gündoğan, “Komisyon dosyayı kabul edilebilir bulmasaydı emeklinin AYM kapısı tamamen kapanacaktı. Seyyanen zam için umudumuz artık çok daha yüksek” ifadelerini kullandı. Gündoğan, 39 aydır devam eden uygulama nedeniyle memur emeklilerinin aylık yaklaşık 25 bin lira daha düşük ödeme aldığını ve toplam kaybın 1 milyon lirayı aştığını söyledi.

25 BİN LİRAYA ULAŞTI

Temmuz 2023 döneminde 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu uygulanan 8 bin 77 liralık ödemenin, katsayı artışlarıyla birlikte bugün brüt 25 bin 153 lira, net 24 bin 962 lira seviyesine ulaştığı hesaplandı. Söz konusu ek ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması halinde, geriye dönük 39 aylık dönemde emeklilerin toplam 621 bin 400 lira daha fazla gelir elde edeceği hesaplandı.

Kaynak: Sözcü