Usulsüz Vatandaşlık Çetesine İkinci Dalga Darbe: 72 Gözaltı, 30 Şirkete Kayyım Atandı

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hukukunu istismar eden, sahte ve muvazaalı işlemlerle haksız menfaat sağlayan yapılara yönelik kritik bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "usulsüz vatandaşlık" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunun bu sabah başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlık hukukunu istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

İLK DALGADA BABACAN İNŞAAT MERCEK ALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın geçmişine yönelik bilgi veren Bakan Gürlek, ilk operasyonda "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemlerin incelendiğini hatırlattı. İlk dalgada, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı ve yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığının saptandığını belirten Bakan Gürlek, bu yolla 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının belirlendiğini ve bu kişilerin vatandaşlıklarının iptali için idari sürecin önceden başlatıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız… https://t.co/4FBGeeWlRj — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 21, 2026

İKİNCİ DALGADA 3 DEV İNŞAAT FİRMASI DEŞİFRE OLDU

Bu sabah gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda ise mercek altına alınan firmalar Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat oldu. Bu firmalar üzerinden yabancı uyruklu şahıslara yapılan gayrimenkul satışları tek tek incelendi.

Soruşturma kapsamında toplam 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilirken, bunlardan tam 274 satış işleminin muvazaalı (danışıklı/sahte) olduğu kanıtlandı.

BİN 70 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLİYOR

Sahte işlemler sonucunda, aile bireyleriyle birlikte tam bin 70 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık alma sürecinin hala devam ettiği belirlendi. Soruşturmada, muvazaalı şekilde gerçekleştirilen toplam işlem hacminin 3,5 milyar Türk Lirasını aştığı tespit edildi. Usulsüz vatandaşlık alan tüm kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için resmi süreç başlatıldı.

30 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve şirket binalarında yapılan aramalarda tüm dijital materyallere el konuldu. Suçtan elde edilen kazançların dondurulması amacıyla adli makamlarca dev bir tedbir kararı uygulandı.

2 bin 11 taşınmaz (gayrimenkul), bir otel, 86 motorlu araç, 2 lüks yat, 42 banka hesabı hakkında ihtiyati tedbir kararı verilirken, usulsüzlüğe karışan 30 şirkete el konularak kayyım ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi