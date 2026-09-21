Siyasette Büyük 'Transfer' İddiası: Cemil Tugay ve 12 Vekil AK Parti'ye Katılacak

Ankara kulislerinde yaklaşık 12 milletvekilinin AK Parti’ye geçebileceği konuşuluyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

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Siyasette Büyük 'Transfer' İddiası: Cemil Tugay ve 12 Vekil AK Parti'ye Katılacak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama dönemine başlamasına kısa süre kala, siyaset kulislerinde milletvekili transferleri yeniden gündeme geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR

Sinan Burhan, farklı siyasi partilerden yaklaşık 12 milletvekilinin AK Parti’ye katılmasının gündemde olduğunu öne sürdü. Ancak olası katılımların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına bağlı olduğunu belirten Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı siyasi partilerden 12 civarında milletvekilinin Cumhurbaşkanımız onay verirse AK Parti’ye geçme durumu söz konusu. Burada önemli bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanımız herkese kapıyı açıp gelin demiyor. Bu 12 vekil de aynı şekilde geçme durumları onay gelirse var."

'CEMİL TUGAY DA AK PARTİ'YE GEÇECEK'

Burhan kulis bilgisinin detaylarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de yer verdi. Burhan Cemil Tugay'ın ve Çiğli'den Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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