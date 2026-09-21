Borsa Manipülatörlerine Ağır Darbe: Dev Fon Şirketlerinin Varlıkları Donduruldu, 15 Gözaltı, 10 Firari Aranıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması ve hukuken sorumluluğu bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gürlek’in açıklamasına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının KTLEV payına ilişkin soruşturması kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 15’i gözaltına alınırken, 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmanın mali boyutunda ise Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlıklarıyla ilgili işlemler durduruldu.

MALVARLIKLARININ DEVRİNE KARŞI TEDBİR

Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderildi. Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) müzekkereler iletildi. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi. Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek, hukuken sorumluluğu tespit edilen kişilerin yargı önünde hesap vereceğini ifade etti. Gürlek, soruşturmanın aynı zamanda mağdur vatandaşların haklarının korunmasına yönelik yürütüldüğünü vurguladı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.



İstanbul Cumhuriyet… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 21, 2026

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) “piyasa dolandırıcılığı” gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Başsavcılığın açıklamasında, KTLEV payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15’inin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

MALVARLIKLARININ HAREKETLERİ DONDURULDU

Açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi. Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderildiği aktarıldı. Başsavcılık ayrıca, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi yönündeki hususun ilgili tüm kurumlara bildirildiğini açıkladı. Soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINAN ALINANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

1. Berkan Gülen — Satış Müdürü

2. Celal Yarız — Emekli

3. Furkan Baki — Bilgisayar Teknisyeni

4. Halil İbrahim Ege — Muhasebe Uzmanı

5. İlhan Aygün — İlhan İlaç A.Ş. Yetkilisi

6. İsmail Ege — Kuassay A.Ş. Yetkilisi

7. Lütfi Çetinel — Bilinmiyor

8. Mehmet Erbey — Emekli

9. Mehmet Yıldırım — Bilinmiyor

10. Murat Keçeci — Vitrin Kuyumcusu

11. Salih Can Bülbül — BSO Şirketi Yetkilisi

12. Samet Çetinel — Satış Elemanı/Danışmanı

13. Uğur Akkafa — Bilinmiyor

14. Ramazan Erbey — TCDD A.Ş. Çalışanı

15. Selçuk Kahya — Yazılım Destek Uzmanı

Kaynak: Haber Merkezi