SPK'dan Fon Tasfiyesinde Önemli Değişiklik: Süre Uzatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamına alınan 131 yatırım fonunun tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Karar, SPK'nın 20 Eylül 2026 tarihli bülteninde yayımlandı. 17 Eylül'deki bültende toplam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine alınacağı duyurulmuştu. Listede A1 Capital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy, Pusula Portföy ve Tera Portföy tarafından kurulan fonlar yer aldı. Tasfiye işlemlerinde Tera Portföy tarafından kurulan fonlar için Türkiye İş Bankası, diğer fonlar için ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

VARLIKLAR KADEMELİ OLARAK NAKDE ÇEVRİLECEK

Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan varlıkların tamamının tek seferde satılması gerekmeyecek. Finansal varlıklar, yatırımcıların menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak bankalar tarafından belirlenen sıklıkta nakde çevrilebilecek. Elde edilen nakit, hazırlanacak ödeme planı doğrultusunda mutabakatı tamamlanan yatırımcı hesaplarına sahip oldukları katılma payları oranında aktarılabilecek. Bu nedenle tasfiye süresinin 6 aya çıkarılması, tüm yatırımcılara ödemelerin 6'ncı ayın sonunda yapılacağı anlamına gelmiyor. Ödemeler, varlıkların nakde çevrilmesine bağlı olarak tasfiye süreci boyunca gerçekleştirilebilecek.

MUTABAKAT SÜRECİ DEVAM EDECEK

Tasfiye süresinin uzatılması dışında sürecin diğer aşamalarında değişiklik yapılmadı. Fonların tedavüldeki katılma payları ile yatırımcıların hesaplarındaki payların MKK ve görevlendirilen bankalar arasında mutabakatının yapılması gerekiyor. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası, mevduat ve diğer işlemlerinden doğan borç ve alacakların mutabakatı için ise karar tarihini izleyen en geç 10 iş günlük süre bulunuyor.

Kaynak: AA