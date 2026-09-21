Kilo Verme Merkezinde Gizli Kamera Skandalı! İşletme Sahibi 'Kumpas' Deyip Rakibini İşaret Etti

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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösteren bir kilo verme merkezinin duş bölümünde gizli kamera lensi bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, kameranın tesise dışarıdan yerleştirildiğini öne sürerek yaşananların bir “kumpas ve marka suikastı” olduğunu savundu. Karşıyaka’da hizmet veren SlimShape isimli spor salonunun duş bölümünü kullanan H.C. isimli kadın üye, alanda gizli kamera lensi fark etti. Durumu cep telefonuyla kayda alan H.C., görüntülerle birlikte emniyete başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı da yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İLK ADIMIMIZ TESİSE POLİS ÇAĞIRMAK OLDU'

Yaklaşık 10 aydır işletmeci olarak görev yaptığını belirten Arsalı, olay sırasında tesiste bulunmadığını söyledi. Şüpheli durumu öğrendikten sonra vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini ifade eden Arsalı, tesisten ayrılan bir kadının çektiği görüntülerle ilgili kendilerine ulaşamadıklarını ve bunun üzerine polise haber verdiklerini anlattı. Arsalı, “Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldum. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık” dedi.

İLK İNCELEMEDE BULGUYA RASTLANMADIĞINI SAVUNDU

Olay yerine gelen polis ve bekçilerin ilk incelemede herhangi bir bulgu tespit etmediğini belirten Arsalı, daha sonra ilgili karakola başvurduğunu söyledi. Karakolda kadın müşterinin sunduğu görüntülere ulaşıldığını aktaran Arsalı, alanın yeniden kontrol edilmesini istediklerini ifade etti. Arsalı, emniyet ekipleriyle birlikte tesise dönüldüğünü ve detaylı inceleme sırasında bir kamera merceğinin fark edildiğini söyledi.

'AÇIK BİR MARKA SUİKASTI' İDDİASI

Kameranın tesise olaydan kısa süre önce yerleştirilmiş olabileceğini öne süren Arsalı, bunun arkasında rakip bir firmanın bulunabileceğini iddia etti. Arsalı, “Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir” dedi. Daha önce sosyal medya üzerinden kendi markalarına yönelik karalama çalışmaları yapıldığını da öne süren Arsalı, yaşananların sektör açısından çok ciddi bir durum olduğunu söyledi.

ŞUBE İÇİ KAMERA KAYITLARI TESLİM EDİLDİ

Müşterilerin mahremiyetinin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Arsalı, tesiste bulunan kamera kayıtlarının ilgili mercilere teslim edildiğini ifade etti. Arsalı, “O kameranın oraya kim tarafından, ne zaman konulduğunu bilmiyoruz ancak bizim tarafımızdan yerleştirilmediği apaçık ortadadır. Zaten polise gidip inceleme talebinde bulunan da biziz” dedi. Soyunma odası dışındaki tüm şube içi kamera kayıtlarını yetkililere verdiklerini belirten Arsalı, olay sırasında tesiste bulunan ve öncesi ile sonrasında gelen üyelerin de kendilerine destek olduğunu söyledi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaşanan olayda hem kendilerinin hem de markalarının mağdur edildiğini savunan Rüya Doğan Arsalı, gerçeğin ortaya çıkarılması için emniyet ve adli makamlar nezdinde gerekli başvuruları yaptıklarını açıkladı. Arsalı, “Videoyu çeken hanımefendi dahil olmak üzere, bu olayı gerçekleştiren ya da tesisimize o düzeneği yerleştiren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirket avukatımız sürecin sonuna kadar takipçisi olacak” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA