Kaza Yapan Vatandaşları Hedef Alan Hasar Lobisi Çöktü: 15,6 Milyar TL'lik Vurgunda 825 Şüpheli Mercek Altında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirip hasar danışmanlık şirketleri ve hukuk bürolarına aktaran dev şebekeye yönelik operasyonu açıkladı. Yalan beyanlarla 253 bin kişiyi tuzaklarına düşürerek 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan şebekeyle bağlantılı 825 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaza Yapan Vatandaşları Hedef Alan Hasar Lobisi Çöktü: 15,6 Milyar TL'lik Vurgunda 825 Şüpheli Mercek Altında
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Kaynak: Haber Merkezi

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