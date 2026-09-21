Türk İnşaat Devine Kayyım Atandı! TMSF Yönetimi Devraldı

Borsa İstanbul’da VRGYO koduyla işlem gören Vera Konsept GYO’nun yönetiminin TMSF tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmesine karar verildi. Mevcut yönetim kurulunun görevleri sona ererken Cengiz Kadakaloğlu başkanlığındaki yeni yönetim belirlendi. Şirket, ticari faaliyetlerin yeni yönetim altında devam edeceğini açıkladı.

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Türk İnşaat Devine Kayyım Atandı! TMSF Yönetimi Devraldı
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Borsa İstanbul’da VRGYO koduyla işlem gören Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yönetiminin TMSF tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmesine karar verildi. Kararla birlikte mevcut yönetim kurulunun görevleri sona ererken şirketin yeni yönetim kadrosu da belli oldu. Vera Konsept GYO tarafından 18 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, kararın ilgili yasal mercilerin kararı doğrultusunda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında alındığı belirtildi. Şirketin ticari faaliyetlerinin ise yeni yönetimle birlikte devam edeceği bildirildi.

YENİ YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU

Sözcü’de yer alan habere göre, alınan kararla Vera Konsept GYO’nun mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri sona erdi. Şirket yönetiminin TMSF tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmesi kararlaştırılırken, yeni yönetim kurulu üyeleri TMSF Fon Kurulu’nun 18 Eylül 2026 tarihli ve 2026-25 sayılı kararıyla belirlendi. Buna göre yönetim kurulu başkanlığına Cengiz Kadakaloğlu getirildi. Alper Gökcen, Mert Naycı, Elmas Başak Alpaslan ve Elif Şeyda Dündar ise yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirildi. Yeni yönetim kurulu üyelerinin görevlerine resmen başladığı bildirildi.

GAYRİMENKUL PROJELERİ DEVAM EDECEK

Vera Konsept GYO, yönetim değişikliğinin ardından şirketin ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramadan sürdürüleceğini açıkladı. Şirketin devam eden gayrimenkul projeleri, mevcut taahhütleri ve operasyonel süreçlerinin yeni yönetim tarafından yürütüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca tüm faaliyetlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelere uygun şekilde sürdürüleceği ifade edildi. Şirket, yönetim değişikliğine ilişkin kararı 18 Eylül 2026 tarihinde KAP üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Böylece VRGYO’nun yönetimi TMSF tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmeye başlanırken, ticari faaliyetlerin yeni yönetim altında devam edeceği duyuruldu.

Kaynak: Sözcü

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