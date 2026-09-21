Kurtlar Vadisi Pusu’da “Kazım Kaşifoğlu”nu Canlandırmıştı! Sedat Savtak İfade Verecek
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin “Kazım Kaşifoğlu” karakteri de gündeme geldi. Kozinoğlu’na benzetilen karakteri canlandıran oyuncu Sedat Savtak’ın “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Savtak, daha önce gerçek hayattaki Kozinoğlu hakkında kendisine bilgi aktarılmadığını ve benzerliğin tesadüf olabileceğini söylemişti.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki bazı sahneler de gündeme gelirken, dizinin senaristleri daha önce ifadeye çağrılmıştı. Kozinoğlu’na benzetilen “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak’ın da soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Savtak’ın savcılıkta “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vereceği belirtildi.
DAHA ÖNCEKİ BEYANLARI GÜNDEME GELDİ
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yeniden gündeme gelen “Kazım Kaşifoğlu” karakterine hayat veren Sedat Savtak, daha önce CNN Türk’e yaptığı açıklamada karakterin gerçek hayattaki Kozinoğlu ile benzerliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Savtak, gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu hakkında kendisine herhangi bir bilgi aktarılmadığını belirtmiş ve karakter ile Kozinoğlu arasındaki benzerliğin tesadüf olabileceğini ifade etmişti. Oyuncunun söz konusu açıklamalarının ardından şimdi de soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi