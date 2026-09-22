Ankara'da Büyük Şok: Apartman Dairesinde 3 Erkek Cesedi Bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu.

Son Güncelleme:
Ankara'da Büyük Şok: Apartman Dairesinde 3 Erkek Cesedi Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İSİMLERİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi. Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

Kaynak: AA

Etiketler
Ankara şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
10 Yaşındaki Kerim İçin Alarm, Her Yerde Aranıyor 10 Yaşındaki Kerim İçin Alarm, Her Yerde Aranıyor
Amasya'da Korkutan Kaza! Otobüs Tarlaya Devrildi, 24 Yaralı Amasya'da Korkutan Kaza! Otobüs Tarlaya Devrildi, 24 Yaralı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Büyük Şok: Apartman Dairesinde 3 Erkek Cesedi Bulundu Ankara'da Büyük Şok: Apartman Dairesinde 3 Erkek Cesedi Bulundu
Amasya'da Korkutan Kaza! Otobüs Tarlaya Devrildi, 24 Yaralı Amasya'da Korkutan Kaza! Otobüs Tarlaya Devrildi, 24 Yaralı
Hedef Yatırım'ın 2 Milyarlık Para Trafiği MASAK'a Takıldı Hedef Yatırım'ın 2 Milyarlık Para Trafiği MASAK'a Takıldı
YENİ Parti'nin B Planı Hazır: İşte Masadaki 3 Alternatif İsim YENİ Parti'nin B Planı Hazır: İşte Masadaki 3 Alternatif İsim
Siyasette Büyük 'Transfer' İddiası: Cemil Tugay ve 12 Vekil AK Parti'ye Katılacak Cemil Tugay ve 12 Vekil AK Parti'ye Katılacak