Dev Borsa Soruşturmasında Yeni Dalga: 60 Şüpheli Listede, Gözaltına Alınanlar Var

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ünün yakalanarak gözaltına alındığı, bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirtti.

KTLEV, DESTEK HOLDİNG VE HEDEF HOLDİNG PAYLARI İNCELENDİ

Adalet Bakanı Gürlek’in açıklamasına göre operasyon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda gerçekleştirildi. İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

SORUŞTURMADA 60 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Gürlek, bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Bakanın paylaşımına göre bu kişilerden 4’ü tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin devam ettiği, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

SUÇ GELİRLERİ VE MALVARLIKLARI İNCELENİYOR

Soruşturmanın mali boyutunun da kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığını ifade etti. Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirterek, suçtan elde edilen kazancın izinin takip edileceğini ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için gerekli hukuki tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi