Amasya'da Korkutan Kaza! Otobüs Tarlaya Devrildi, 24 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

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Amasya'da Korkutan Kaza! Otobüs Tarlaya Devrildi, 24 Yaralı
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İstanbul'dan Ağrı istikametine giden M.S. idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, Gökçebağ mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Amasya'da Korkutan Kaza! Otobüs Tarlaya Devrildi, 24 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Amasya Trafik kazası
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