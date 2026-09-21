Kozinoğlu Soruşturmasında Bomba İddia: Kayda Alınan Savunma Notları Kayıp

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hasan Atilla Uğur’un avukatı Adnan Özdemir, Kozinoğlu’nun savunma notlarının jandarma tarafından kayda alındığını ancak görüntülerin kayıp olduğunu öne sürdü.

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Kozinoğlu Soruşturmasında Bomba İddia: Kayda Alınan Savunma Notları Kayıp
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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Baş Müşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun13 Kasım 2011 tarihinde Ergenekon davası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli biçimde yaşamını yitirmesi hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 7’ye yükseldi. Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında mahkemede savunma yapmasından kısa bir süre önce öldürülmesi nedeniyle olayda FETÖ şüphesi artarken dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınmıştı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen Doğan ve İşgören'in tutuklanmasına karar veren hakimlik, şüpheliler Ataman ve Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

SAVUNMA NOTLARI KAYBOLDU

Hasan Atilla Uğur’un avukatı Adnan Özdemir, tv100 ekranlarında gazeteci Aytunç Erkin’e gönderdiği mesajda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Avukat Adnan Özdemir, Kaşif Kozinoğlu’nun günler sonra mahkemede yapması beklenen savunmaya ait notların jandarma tarafından kayda alındığını ancak kayıtlara ulaşılamadığını iddia etti. Avukat Adnan Özdemir’in gazeteci Aytunç Erkin’e yaptığı açıklama şöyle:

"Avukat Adnan Özdemir bir mesaj attı. Savcılar ölümden sonra odaya geliyor. İnceleme için. Jandarma elinde kamera ile çekim yapıyor. Komutan orada diyor ki bunları da çekin Kaşif Kozinoğlu’nun savunma notları bunlar. Komutan onları kayda aldırtıyor. Kayıt altına alınmasını sağlıyor ama bu kayıt nerede bilmiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümüne üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılıkça Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verilmişti. Soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı ve ifadeye çağrıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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