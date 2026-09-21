10 Yaşındaki Kerim İçin Alarm, Her Yerde Aranıyor
İnegöl'de öğleden sonra evine dönmeyen 10 yaşındaki Kerim Demir için arama çalışması başlatıldı. Aile, Kerim'i görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
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Edinilen bilgilere göre, Kaşıkçı İlkokulu'nda öğrenim gören Kerim Demir (10), saat 15.00 sıralarında kayboldu.
Sinanbey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi civarında ikamet ettiği belirtilen çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından arama çalışması başlatıldı. Aile, Kerim'i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.
Kaynak: AA
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