YENİ Parti'nin B Planı Hazır: İşte Masadaki 3 Alternatif İsim

Yeni Parti’de isim değişikliği ihtimali, bugünkü MYK toplantısında yeniden gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekleyen parti yönetiminin, olası değişiklik için Yeni Değişim Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye’nin Yeni Partisi isimlerini değerlendirdiği öğrenildi.

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YENİ Parti'nin B Planı Hazır: İşte Masadaki 3 Alternatif İsim
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YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 12.00’de toplandı. Gündem maddelerinden birinin parti ismine yönelik tartışmalar olduğu belirtildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın, Yargıtay’a başvurduğu, Yargıtay’ın da YENİ Parti’nin adını değiştirmesi yönünde bildirimde bulunmasının ardından YENİ Parti’de 3 isim öne çıktı.

BirGün gazetesinin haberine göre parti yönetimi, AYM’den kendi lehlerine bir karar çıkmasını beklerken Yeni Değişim Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye’nin Yeni Partisi isimleri öne çıktı.

NE OLMUŞTU?

Yenilik Partisi, YENİ Parti’yle isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’a başvuru yapmıştı. Ardından Yargıtay’dan YENİ Parti’ye gönderilen tebligatta "Adınızı değiştirin" denildi. YENİ Parti kurmayları ise partinin adının değişmeyeceğini ifade etmişti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Partinin ismini halk verdi" demişti.

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