Bursa'da Sır Ölüm! Yaşlı Çift, Yeni Taşındıkları Evde Ölü Bulundu

Bursa’da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı 80 yaşındaki S.Y. ile 81 yaşındaki İ.B., yaklaşık bir ay önce taşındıkları evde ölü bulundu. Çiftin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından belirlenecek.

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Bursa'da Sır Ölüm! Yaşlı Çift, Yeni Taşındıkları Evde Ölü Bulundu
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Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir S.Y. ve İ.B. çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, S.Y. ile İ.B.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.Y. ile İ.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 1 ay önce mahalleye taşındıkları belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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