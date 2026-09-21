Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Flaş Gelişme! Kurtlar Vadisi Pusu’nun 'Ömer Baba'sı ve Kaşifoğlu'nu Canlandıran Sedat Savtak İfade Verecek

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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran Sedat Savtak’ın ifade vereceği öğrenildi.Savtak’ın savcılıkta “bilgi sahibi” sıfatıyla dinleneceği belirtildi. Dizide “Ömer Baba” karakterine hayat veren Emin Olcay’ın da soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak.

KURTLAR VADİSİ PUSU İÇİN İNCELEME KARARI

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin de incelenmesine karar verilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011 tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Açıklamada, Başsavcılığa ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyasında yer alan tespitlerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

DİZİDEKİ SAHNELER BİLİRKİŞİ HEYETİ TARAFINDAN İNCELENECEK

Başsavcılık açıklamasında, dizide yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin “vatan haini” olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesiyle ilgili iddialara dikkat çekildi. Bunun yanı sıra bazı sahnelerde “FG” harf grubunu taşıyan araç plakalarının kullanıldığı ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında ele alındığı aktarıldı. Söz konusu iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri ile bazı oyuncuların da bilgisine başvurulmasının ardından inceleme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi