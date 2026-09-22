Bakan Gürlek Çok Yönlü Soruşturmayı Duyurdu: Okul Saldırısında Anne, Baba ve Dede de Gözaltında

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula geldiği saatlerde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin çevreye ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralanırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle okul çevresinde silahla ateş açtı. Silah seslerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu.

BAŞSAVCILIK KOORDİNASYONUNDA İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek, saldırıyı gerçekleştiren suça sürüklenen çocuğun kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINA ALINDI

Gürlek, çocukların güvenliği konusunda herhangi bir ihmalin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin yasal düzenlemeleri hatırlattı. Adalet Bakanı, saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu tespit edilen şüphelinin annesi, babası ve dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, “Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HİÇBİR İHMAL KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR!



Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 22, 2026

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı ile İçişleri Bakanı’nın olay yerine intikal ettiğini belirtti. Yılmaz, olayla ilgili her türlü adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını ifade ederken, saldırıda 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

3 BAKANLIK MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayın ardından gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, Manisa il müfettişlerinin yürüttüğü tahkikatın yanı sıra olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla 3 Bakanlık müfettişinin görevlendirildiği ve Manisa’ya gönderildiği kaydedildi. Saldırının meydana geldiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

Kaynak: DHA