AKOM İstanbul İçin Alarm Verdi! Sıcaklıklar Birden Düşecek, Fırtına ve Sağanak Gelecek

AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Çarşamba gecesine kadar etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği, kent genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Hafta sonu için de sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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AKOM İstanbul İçin Alarm Verdi! Sıcaklıklar Birden Düşecek, Fırtına ve Sağanak Gelecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde beklenen hava durumuna ilişkin haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da serin ve yağışlı havanın çarşamba gecesine kadar etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava ile birlikte rüzgarın da zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 6-8 DERECE DÜŞECEK

AKOM’un tahminlerinde, sıcaklıkların 6-8 derece birden gerileyerek bahar değerlerine ineceği belirtildi. Kent genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU İÇİN DE YAĞIŞ UYARISI

AKOM’un haftalık raporunda hafta sonuna ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Buna göre cumartesi günü gök gürültülü sağanak, pazar günü ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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