Borsada 'AZTEK' Operasyonu: 11 Kişi Gözaltına Alındı, 3 Kişi Aranıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatıldığı belirtildi.

AZTEK PAYLARINA YÖNELİK PAYLAŞIMLAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, “@HECTORAS58” isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına yönelik yapılan paylaşımlar mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımların bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında manipülatif nitelikte olduğu değerlendirmesiyle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ ARANIYOR

22 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerin 25 Eylül 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edileceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi