Okul Saldırganı Katliama Böyle Yürümüş: Turgutlu'daki Dehşette Kan Donduran Ayrıntı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki meslek lisesinin ortak çevre alanında 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay öncesine ait görüntülerde, 2011 doğumlu çocuk saldırganın elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek son derece soğukkanlı ve rahat tavırlarla katliam noktasına doğru ilerlediği anlar yer aldı.

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Okul Saldırganı Katliama Böyle Yürümüş: Turgutlu'daki Dehşette Kan Donduran Ayrıntı
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Türkiye, güne Manisa'nın Turgutlu ilçesinden gelen acı bir haberle uyandı. Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde sabah saat 07.59 sıralarında büyük bir dehşet yaşandı. Okul binasının önüne elinde pompalı av tüfeğiyle gelen 15 yaşındaki öğrenci H.O., çevreye ateş etmeye başladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 öğrenci yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın hemen ardından kaçmaya çalışan saldırgan çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

POMPALI TÜFEKLE SOKAK ORTASINDA SOĞUKKANLI YÜRÜYÜŞ

Dehşet verici saldırının hemen öncesine ait yeni bir iş yeri güvenlik kamerası kaydı, olayın vehametini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, elindeki pompalı tüfekle cadde üzerinde yürüyen şüphelinin yürürken elindeki silahın mekanizmasını ve emniyetini soğukkanlı bir şekilde kontrol ettiği anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

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