RTÜK Duyurdu: Turgutlu'daki Okul Saldırısına Yayın Yasağı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan ve öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan trajik silahlı saldırının ardından adli süreç derinleştirilirken, kamuoyunu dezenformasyondan korumak adına en üst düzey önlemler alınıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yayın yasağı getirilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA