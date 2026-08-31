Balık İçin AB’ye 'Hayır' Dediler

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Dünyanın geri kalanı devasa jeopolitik bloklara sığınmak, dev pazarların şemsiyesi altına girmek için kapı kapı dolaşırken; Kuzey Atlantik’in ortasında, rüzgârın ve buzun şekillendirdiği o yalnız ada bir kez daha kendi yolunu seçti.

İzlandalılar, geçtiğimiz cumartesi günü (29 Ağustos 2026) sandık başına gittiler ve Brüksel’in uzun süredir dondurucuya kaldırılmış olan o süslü masasına yeniden oturup oturmayacaklarını oyladılar. Sonuç, Brüksel’e ve onun ağır bürokrasisine net bir cevap oldu: “Takk, en nei takk” —yani "Teşekkürler, ama almayalım."

Yüzde 82,5 gibi parmak ısırtan bir katılımla sandığa giden 225 bini aşkın İzlandalı, oyunu yüzde 52,84 ile "Hayır"dan yana kullandı. Oysa başkent Reykjavík’in o şık kafelerinde, yüksek enflasyona ve oynak krona çare olarak euro bölgesini görenler "Evet" için hevesliydi. Hatta başkentten yüzde 60’lara varan "Evet" oyları da çıktı. Ancak adanın kıyı kasabalarına, limanlarına ve o dondurucu rüzgârın estiği balıkçı köylerine gidildikçe tablo tamamen değişti. Taşra, yüzde 60’ı aşan "Hayır" dalgasıyla sandıkları domine etti.

Peki, neydi bu insanları dünyanın en güçlü ekonomik bloğunun dışında tutan şey?

Cevap çok basit: Morina, uskumru ve karides. Yani doğrudan balıklar.

İzlandalılar için balık, sadece bir ihraç kalemi ya da akşam yemeğinde tabağa konan bir protein değildir. Balık, 1944’te Danimarka’dan alınan bağımsızlığın çimentosudur; adadaki hayatın ta kendisidir. Brüksel’in Ortak Balıkçılık Politikası (CFP) denilen o meşhur yönetmelikler yığını, kotaları Belçika’daki bir masa başında belirlemeyi şart koşuyor. İzlanda halkı ise çok iyi biliyordu ki o masaya oturdukları gün, kendi karasularındaki av kotaları İspanyol veya Hollandalı balıkçılık filolarına pay edilecek.

İzlandalı balıkçılar açıkça şunu söyledi: "Biz hâlihazırda Schengen’deyiz, Avrupa Ekonomik Alanı sayesinde malımızı, hizmetimizi zaten satıyoruz. Neden soframızdaki balığın anahtarını Brüksel’deki bir bürokrata teslim edelim?"

Tabii işin bir de psikolojik tarafı var. Sadece 390 bin nüfuslu bir ada ülkesinin, milyonlarca nüfuslu devlerin arasında sesini duyurması zordur. İzlandalılar, kriz zamanlarında avronun koruyucu liman olmasına veya jeopolitik fırtınalarda AB şemsiyesine girmeye eyvallah diyebilirdi. Ama günün sonunda kendi denizlerinin hâkimi olmak, Brüksel'in konforlu kucağına oturmaktan daha tatlı geldi.

Netice itibarıyla 118 bin kişi "Hayır", 105 bin kişi "Evet" dedi. Aradaki fark sadece 13 bin oy belki, ama yarattığı dalga tüm Avrupa'da hissedilecek kadar büyük. İzlanda bize bir kez daha hatırlattı: Bazen bir ülkenin egemenliği ve geleceği, devasa ekonomik vaatlerden değil; okyanusun soğuk sularında yüzen bir avuç balığı koruma kararlılığından geçer.