Koca Denizde Gemiler Nasıl Çarpışır?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Açık denizde, ufkun bittiği yerde millerce genişlikteki sularda iki geminin kafa kafaya gelip çarpışması insana hep akıl almaz gelir. Fakat deniz, şakası olmayan bir yer ve kurallarını daima kendisi yazar. Bugün, Marmara Denizi’nin karanlık sularında tam da bu akıl almaz senaryo ne yazık ki gerçeğe dönüştü. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, gecenin saat üçünde iki devasa kütle birbirine girdi.

Kocaeli’den Aliağa’ya giden, içi boş olan Türk bayraklı ALSU tankeri ile İskenderun’dan yola çıkıp Karadeniz Ereğli’ye ilerleyen TUĞBERK İMAMOĞLU isimli yük gemisi Marmara’nın ortasında çarpıştı. ALSU’da gözle görülür bir hasar bulunmuyor. Ancak diğer gemi için durum çok daha vahim görünüyor. Çarpışmanın hemen ardından AIS, yani otomatik tanımlama sistemi sinyalleri kesilen TUĞBERK İMAMOĞLU, 10 kişilik mürettebatıyla birlikte 800-900 metrelik derin sulara doğru kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin bulduğu tek şey denizde sürüklenen boş bir filika oldu. Bir yanda ailelerin endişeli bekleyişi sürerken, diğer yanda ise herkesin aklındaki o kaçınılmaz soru yankılanıyor: Onca teknolojiye, radara ve devasa açık denize rağmen bu gemiler birbirini nasıl fark edemedi?

Aslında denizcilik tarihindeki kazaların büyük bir kısmı bize hep aynı gerçeği fısıldıyor. Sorunun kökeninde denizin darlığı değil, insan doğasının teknolojiyle kurduğu o tehlikeli ilişki yatıyor. Gemilerin köprüüstünde sayısız cihaz, yanıp sönen yüzlerce ekran ve karmaşık alarmlar çalışıyor. Ancak bu teknolojik donanım, bazen denizcileri dipsiz bir illüzyonun içine hapsediyor. En yaygın yanılgıların başında radar yanılsaması geliyor. Kaptan köşkünde ekrana bakan zabit, diğer gemiyi radarda görüyor ama 'En Yakın Geçiş Noktası' (CPA) hesaplamasını zihninde bir şekilde yumuşatmayı seçiyor. 'Tehlikeli mesafeden geçecek ama nasıl olsa sıyırır' diye düşünülen o kısacık an, en büyük felaketlerin tohumunu atıyor.

Bir de 'sahte göreceli hareket' dediğimiz çok sinsi ve fiziksel bir göz yanılması var ki, kazalara en çok o zemin hazırlıyor. İki gemi birbirine doğru ilerlerken, eğer rota açıları sabit kalmışsa, dışarıdan bakan bir göze karşıdaki gemi sanki denizin üzerinde hareketsizmiş gibi yansıyor. Karşıdaki cisim büyüdüğünde ve çatışma rotasında oldukları anlaşıldığında ise iş işten çoktan geçmiş oluyor. Özellikle gece vardiyalarında karanlığın getirdiği o ağır yorgunluk ve sadece otonom sistemlere güvenip pencereden dışarıyı görsel olarak tarama alışkanlığının bırakılması bu yanılsamayı inanılmaz derecede körüklüyor.

Karadaki araçlar gibi aniden durmanızı sağlayacak bir 'fren' mekanizması denizin üzerinde işlemiyor. Su üzerinde süzülen binlerce tonluk bir kütleden, devasa çelik yığınlarından bahsediyoruz. Çatışmayı son dakikada fark edip makineyi tam yol geri çalıştırsanız bile, o geminin durabilmesi için kilometrelerce yol alması, dakikalarca suda sürüklenmesi gerekiyor. İşte bu atalet kanunu, geç alınan kararları asla affetmiyor. Üstelik rotayı değiştirmek istediklerinde, denizcilerin bazen tercih ettiği iki üç derecelik o küçük ve ürkek düzeltmeler, karşı geminin radarında net bir manevra olarak algılanamıyor. Uluslararası kurallar 'rotanı keskin ve belirgin değiştir' diye emretse de, insan psikolojisi hep en küçük hamleyle durumu geçiştirmeye meylediyor.

Tüm bu insan hatası, fiziksel sınırlar ve yanılsamaların üzerine telsiz sessizliği ve boş varsayımlar eklenince tablo tamamen ölümcül bir hal alıyor. Çatışmayı önleme kurallarına göre bir tarafın yol vermesi, diğerinin ise kendi rotasını bozmadan koruması gerekiyor. Ama iletişim kurulmadan 'nasıl olsa o kuralı biliyor ve bana yol verecek' düşüncesiyle hareket edildiğinde, her iki gemi de aynı anda yanlış hamleyi yaparak o karanlık ve acımasız noktada buluşuyor.

Silivri açıklarında bu gece o zifiri karanlıkta köprüüstünde tam olarak neler yaşandığını henüz detaylarıyla bilmiyoruz. Belki bir radar körlüğü, belki gece vardiyasının getirdiği bir dikkat kaybı, belki de karşılıklı yanlış bir varsayım zinciri bu trajik sonuca yol açtı. Kazanın denizcilik boyutunu yetkililer zamanla aydınlatacak. Ancak sahip olduğumuz onca teknolojinin insanın görsel uyanıklığına ve denizin affetmez fiziksel kurallarına her zaman muhtaç kaldığını bir kez daha acı şekilde görüyoruz. Deniz, 'bir şey olmaz' veya 'kurtarırız' diyenleri her defasında çok ağır sınıyor. Şimdi deniz üstünde uçan helikopterler ve dalgaları yaran 14 farklı arama kurtarma teknesiyle bütün bir ülke umutla gelecek habere kilitlenmiş durumda. Umarız o karanlık ve soğuk Marmara sularından bir mucize haberi gelir ve kayıp on denizci sağ salim bulunur.