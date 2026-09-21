Karayolunun Yük Payı Yüzde 90: Gıdaya 2 Kamu Limanı ve Demiryolu Ağı Şart

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gıdaya Ayrılmış İki Kamu Limanı

Böyle bir sistemde gıda denetimi kâğıt üstünde kalıyor. Sermaye sahipleri kamunun bu krizini kendi lehine çeviriyor. Gıda sistemini kâr için yönetenler de aynısını yapıyor. Sistemin her aşamasında bir rahatlık var. "Nasılsa bir şey olmaz" rahatlığı bu. Çünkü etkin denetim yürümüyor. Gıda sistemi de onu kuran gıda politikaları da birçok yerden açık veriyor.

Bu yüzden iki limana ihtiyaç var. Biri Türkiye'nin güneyinde, biri kuzeyinde. Bu limanlar yalnızca gıda, tarım, hayvancılık, kimya alanında çalışsın. Tamamen kamunun kontrolünde olsun. Günlük işlerin yürüyeceği alanların yanında gıdayla yem için geçici depolar gerekiyor. Soğuk depo da olmalı, kuru depo da. Hayvanlar için bir bekletme çiftliği kurulmalı. Çiftlik hayvan refahına uygun olmalı, yani hayvan orada eziyet çekmeden beklemeli. Eksiksiz analiz laboratuvarları da limanın içinde kurulmalı.

Hem kara hem hava sınır kapılarında bu dört alana ayrılacak kapılar belirlenmeli. Aynı düzen oralarda da kurulmalı. Bu kapılarda çalışan gümrük personeli de liman personeli de eğitim almalı. Gıda güvenliğini, hayvan refahını bilmeli. Kimyasalları da tanımalı.

Limanları Demiryolu Bağlamalı

Gıda limanları birbirine demiryoluyla bağlanmalı. İzmir Ankara'ya, Edirne'yle İstanbul da Ankara'ya en kısa yoldan bağlanmalı. Güneydeki liman demiryoluyla İstanbul'a, Güneydoğu illerine kavuşmalı. Ankara en kısa yoldan hem Doğu hem Güneydoğu illerine uzanmalı. Demiryolu ağının ana omurgası böyle oluşturulmalı.

Bu dört alanın yükü karayolundan demiryoluna geçerse iklim krizinin etkisi hafifler, kamu kontrolü artar. Sofraya dokunan sonucu da var. Gıda fiyatı düşer. Ana ağa destek hatları eklemek de gerekiyor. Böylece güvenilir gıdaya erişim kesintiye karşı direnç kazanır. Bu ağ, kriz anında yurttaşın gıda hakkını kesintisiz korumaya büyük katkı sağlar. Gıda hakkı bir insan hakkı. Türkiye'de bu hak normal zamanda bile korunmuyor.

Her bölgede seçilen bir ilde okullar açılmalı. Bu okullar hem ortaokul hem lise düzeyinde gıda, tarım, hayvancılık, kimya eğitimi vermeli. Bu alandaki üniversitelerin, bölümlerin sayısı yeniden planlanmalı. Ara eleman da ana eleman da böyle yetiştirilmeli. Eğitimde bu direnci kurmalı, sonra korumalıyız. Sistemin ana merkezine Ulusal Gıda Güvenliği Kurumu kurulmalı. Gıda politikaları güçlenmeli, çağın önüne geçmeli. Liste uzun, biliyorum. Ama Türkiye'nin bunların hepsine yetecek mali kaynağı var. Bunu yapacak altyapısı da var, işgücü de.

Eksik olan, öncelik. İktidar yurttaşın sağlıklı, besleyici gıdaya erişmesini öncelik saymıyor. Mali kaynakta sırayı yandaşlara veriyor. Sağlıklı, besleyici gıda yurttaşın hakkı.