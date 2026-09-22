Aralıklı Oruç: Yağları mı Yakıyor, Kasları mı?

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16 saat aç kalıp 8 saat içinde yemek yemek gibi modeller, kilo vermenin yanı sıra kan şekerini düzenlediği, zihinsel performansı artırdığı ve hatta yaşlanmayı yavaşlattığı iddialarıyla büyük ilgi görüyor.

Peki gerçekten öyle mi?

Aslında aralıklı orucun bilimsel olarak ilgi çekici bir tarafı var: otofaji.

Vücudun kendi geri dönüşüm sistemi

Otofaji, hücrelerin eskimiş veya hasar görmüş proteinleri ve hücresel parçaları parçalayarak yeniden kullanmasını sağlayan doğal bir mekanizmadır. Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'nin otofaji mekanizmaları üzerindeki çalışmaları 2016 Nobel Tıp Ödülü ile ödüllendirildi.

Besin alımının azalması ve enerji yoksunluğu, otofajiyle ilişkili bazı hücresel yolları harekete geçirebilir. Hayvan çalışmalarında bunun oldukça etkileyici sonuçları gösterilmiştir.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var:

Hayvan deneylerinde görülen otofaji etkilerini, insanlarda “16 saat aç kalınca hücreler temizlenmeye başlar” şeklinde kesin bir saate bağlamak doğru değildir.

İnsanlarda otofajinin ne kadar ve hangi koşullarda arttığı hâlâ araştırılıyor.

Asıl mesele: Yağ mı gidiyor, kas mı?

Aralıklı orucun en önemli avantajlarından biri, bazı kişilerde toplam kalori alımını azaltarak kilo kaybına yardımcı olabilmesidir.

Fakat tartıdaki her kilo kaybı aynı anlama gelmez.

Kilo verirken yağ dokusunu azaltıp kas kütlesini mümkün olduğunca korumak gerekir.

Özellikle yaş ilerledikçe bu konu daha da önem kazanır. Çünkü kas kütlesi zaten zaman içinde azalma eğilimindedir. Buna uzun süreli ve kontrolsüz açlık, yetersiz protein ve hareketsizlik de eklenirse yağ kaybının yanında yağsız vücut kütlesinde de kayıp görülebilir.

Bu nedenle özellikle orta ve ileri yaşlarda hedef yalnızca:

“Kaç kilo verdim?” olmamalıdır. Asıl soru: “Verdiğim kilonun ne kadarı yağ, ne kadarı kas?” olmalıdır.

Metabolizma gerçekten yavaşlar mı?

Kilo kaybı sırasında enerji harcamasının bir miktar azalması normaldir. Bunun nedeni yalnızca kas kaybı değildir; vücut daha küçük bir kütleyi taşımaya başladığı için daha az enerji harcar ve metabolik adaptasyonlar da ortaya çıkabilir.

Dolayısıyla “aralıklı oruç metabolizmayı bozar” demek de doğru değildir.

Ancak çok düşük kalorili beslenme, yetersiz protein ve kas kaybı söz konusu olduğunda uzun vadede enerji harcamasının azalmasın katkı sağlayabilir..

Sorun çoğu zaman orucun kendisinden çok, orucun nasıl uygulandığıdır.

Kasları koruyarak aralıklı oruç mümkün mü?

Evet. Bunun için birkaç temel kurala dikkat etmek gerekir:

1. Proteini ihmal etmeyin.

Özellikle kilo verme döneminde yeterli protein almak kasların korunmasına yardımcı olur. Kişinin yaşı, kilosu, fiziksel aktivitesi ve sağlık durumuna göre ihtiyaç değişir; birçok aktif yetişkinde günlük yaklaşık 1,2–1,6 g/kg protein aralığı düşünülebilir.

2. Direnç egzersizi yapın.

Kasları korumanın en güçlü sinyallerinden biri kasları kullanmaktır. Ağırlık çalışmaları veya kişinin durumuna uygun direnç egzersizleri, kilo kaybı sırasında kas kaybını azaltmaya yardımcı olabilir.

3. Açlık süresini uzatmak başarı ölçüsü değildir.

“Daha uzun açlık = daha fazla fayda” şeklinde bir denklem yoktur. 18–20 saatlik açlık herkes için 16 saatlik açlıktan daha iyi değildir.

4. Beslenme penceresinin içeriğine dikkat edin.

Sekiz saatlik sürede yüksek miktarda şeker, rafine karbonhidrat ve ultra işlenmiş gıda tüketmek, orucun sağlayabileceği avantajları gölgeleyebilir. Sebze, baklagiller, kaliteli protein kaynakları, tam tahıllar, kuruyemişler ve sağlıklı yağlardan oluşan dengeli bir beslenme çok daha önemlidir.

Oruç herkes için uygun mu?

Hayır.

Diyabet ilaçları kullananlar, yeme bozukluğu öyküsü bulunanlar, gebeler, emzirenler, düşük kilolu kişiler ve bazı kronik hastalığı olanlar aralıklı oruca başlamadan önce doktorlarıyla görüşmelidir.

Özellikle ileri yaşlarda ise kas kütlesinin korunması daha büyük önem taşır. Bu kişilerde yalnızca kilo kaybına odaklanan katı oruç modelleri yerine yeterli protein, direnç egzersizi ve dengeli beslenme öncelikli olmalıdır.

Son söz

Aralıklı oruç ne mucize bir tedavidir ne de başlı başına tehlikeli bir beslenme biçimi.

Doğru kişide, doğru şekilde uygulandığında kilo kontrolüne ve bazı metabolik göstergelerin iyileşmesini sağlayabilir.

Ancak otofajiyi bir “gençlik iksiri” gibi görmek ve daha fazla fayda elde etmek için açlık süresini sürekli uzatmak bilimsel olarak doğru değildir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta şu:

Sağlıklı yaşlanmak yalnızca daha az yemekle değil, yağ kaybederken kası korumakla mümkündür.

Çünkü ilerleyen yaşlarda kaybedilen her kilo aynı değildir.

Yağ kaybetmek hedef, kas kaybetmek ise mümkün olduğunca önlenmesi gereken sonuçtur.

Sağlıklı günler dilerim

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