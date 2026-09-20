Saray Arşivlerinden Modern Sofralara: Şef Onur Dönmez ile Tuğra'nın Gastronomi Mirası

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Çırağan Sarayı’nın ihtişamını mimari detaylardan sıfır atık prensiplerine kadar mutfağın her alanına yansıtan Dönmez, gastronomi ile teknolojiyi aynı potada buluşturan projeleriyle geleceğe köprü kuruyor. Sadece lezzeti değil, tabağın arkasındaki tarihsel hikâyeyi ve kültürel hafızayı ön plana çıkaran deneyimli şef, disiplin ve merakla şekillendirdiği liderlik anlayışıyla Türk gastronomisine kalıcı bir miras bırakmayı hedefliyor.

Tarihi bir sarayın mutfağına liderlik etme serüvenin nasıl başladı; o kapıdan ilk girdiğinde omuzlarında hissettiğin sorumlulukla nasıl başa çıktın?

Tuğra’ya ilk girdiğimde buranın restorandan çok daha öte bir deneyim olduğunu çok net hissettim. Yaşayan bir kültürün, güçlü bir mutfak hafızasının ve yüzyıllar boyunca şekillenmiş bir gastronomi geleneğinin içindesiniz. Böyle bir mutfağın başına geçtiğinizde ilk refleksiniz, bulunduğunuz yerin ihtişamına kapılarak kendinize, daha da iyisini nasıl yapabilirim sorusunu sormak oluyor. Ben de ilk günden itibaren Tuğra’nın geçmişini, reçetelerini, kullandığı ürünleri ve bu mutfağın taşıdığı kültürel mirası daha yakından tanımaya odaklandım. Bu sorumluluğun üstesinden gelmenin yolunun da geçmişi doğru anlayıp bugüne taşıyabilmek olduğuna inanıyorum. Benim için Tuğra’da şeflik, kendi imzanızı geçmişin önüne koymak değil; o mirasın bugün de karşılık bulmasına katkı sağlamak.

Osmanlı saray mutfağının tozlu arşiv reçetelerini gün yüzüne çıkarırken, onları modern gastronomi diline dönüştürme sürecinde seni en çok heyecanlandıran ya da zorlayan şey ne oluyor?

Bir yemeği kurgularken en zorlandığım nokta, eski bir reçeteyi bugünün damak tadına uyarlarken karakterini kaybetmemek. Çünkü bir reçeteyi sadece malzemeleri ve ölçüleri üzerinden ele aldığınızda, aslında onun önemli bir bölümünü kaçırmış olursunuz. Önce o yemeğin neden öyle yapıldığını, hangi ürünlerin hangi amaçla kullanıldığını ve arkasındaki gastronomik mantığı anlamaya çalışıyoruz. Bu araştırma sürecinde, ekibimizde yer alan Sous Chef’imiz Durmuş Güneş’in Osmanlıca okuyup yazabilmesi de bize çok önemli bir katkı sunuyor. Arşivlerdeki bilgiyi okuyup anlamak, geçmişteki tariflere daha doğru yaklaşmamızı sağlıyor. Sonrasında reçetenin ruhunu, aromatik yapısını ve karakterini koruyarak bugünün teknikleriyle yeniden ifade etmeye çalışıyoruz. Beni en çok heyecanlandıran taraf da aslında burada başlıyor. Geçmişte kalmış gibi görünen bir tarifin bugün hala ne kadar güçlü bir karşılığı olabileceğini görmek çok değerli.

Tuğra’nın yüzyıllara dayanan gastronomi mirasını korumak ile kendi özgün şef imzanı tabağa yansıtmak arasındaki hassas dengeyi nasıl kuruyorsun?

Önce ürün, tarih ve reçete geliyor. Benim şef olarak dokunuşum ise teknik, sunum ve lezzet dengesinde ortaya çıkıyor. Kendi imzamı geçmişin önüne koymamaya çalışıyorum. Örneğin klasik bir yemeği ele aldığımızda, onun hafızada yer eden temel karakterini korumamız gerekiyor. Ancak pişirme tekniğini, dokusunu veya sunumunu bugünün beklentilerine göre yeniden düşünebiliyoruz. Hünkârbeğendi’de yaptığımız yaklaşım da buna güzel bir örnek. Patlıcanın köz karakterini ve etin ana rolünü koruyoruz; bununla birlikte tabağın yapısını ayrıştırarak daha çağdaş bir deneyim oluşturuyoruz. Dolayısıyla benim için hassas denge; geçmişteki bir tabağın sevilme nedenini ve karakterini oluşturan unsurları doğru anlayarak bugüne taşımak.

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş yerel ürünlerini ve coğrafi işaretli lezzetlerini saray mutfağının ihtişamıyla buluştururken nasıl bir keşif rotası izliyorsun?

Masa başında araştırmak tek başına yeterli değil. Bir ürünün gerçek hikâyesini anlamak için yetiştiği yere, üreticisine ve üretim biçimine ulaşmanız gerekiyor. Bu nedenle ürünün kaynağından mutfağa kadar olan sürecini mümkün olduğunca araştırıyoruz. Bu noktada saha ve üretim sorumlumuz Chef de Partie Melih Arabacı’nın çalışmaları da çok önemli. Bir ürünün sadece mutfağa nasıl geldiğiyle değil, nerede yetiştiği, nasıl üretildiği ve hangi kültürel hafızayı taşıdığıyla da ilgileniyoruz. Çünkü Anadolu mutfağını anlamak için toprağı, üreticiyi ve o ürünün etrafında oluşan yaşam biçimini de anlamak gerekiyor. İyi bir tabağın başlangıcı, çoğu zaman mutfaktan çok daha uzakta oluyor.

Geleneksel ve ağır pişirme tekniklerini günümüzün hafifleyen, daha rafine damak tadına adapte ederken nasıl bir lezzet mimarisi kurguluyorsun?

Amacımız geleneksel lezzeti hafifletirken hafızasını silmemek. Geleneksel mutfakta yağ, şeker veya yoğunluk bazı yemeklerin önemli unsurları olabilir; ancak bunların oranını bugünün damak tadına göre yeniden dengelemek mümkün. Burada kritik olan, yemeğin karakterini oluşturan aromatik omurgayı korumak. Teknik de tam bu noktada devreye giriyor. Isı kontrolü, pişirme süresi, doku ve servis sıcaklığı gibi detaylar yemeğin algısını tamamen değiştirebiliyor. Örneğin Çeşm-i Nigâr’da kıvam ve sıcaklık kontrolü çok önemli. Kremamsı yapıyı korurken ağırlık hissi yaratmamak için oranlara ve pişirme sürecine çok dikkat ediyoruz. Modern teknikler bizim için bir gösteri unsurundan ziyade, lezzeti daha doğru, daha temiz ve daha rafine anlatmanın araçları.

Çırağan Palace’ın tarihi atmosferi ve Boğaz manzarası tabağına nasıl sızıyor; mutfakta yeni bir lezzet tasarlarken sana en çok yön veren ilham kaynağı nedir?

Böyle bir yapının içinde çalışınca çevrenizdeki tarih ister istemez tabağa yansıyor. Çırağan Sarayı’nın mimarisi, Boğaz, İstanbul’un kültürel çeşitliliği ve eski sofraların hikâyeleri benim için önemli ilham kaynakları. Ancak ilhamın merkezinde her zaman ürün ve o ürünün ait olduğu kültür var. Mekânın estetiğini tabağa doğrudan kopyalamak yerine, onun taşıdığı ritim, ölçü ve simetri duygusunu gastronomik bir dile çevirmeyi daha anlamlı buluyorum. Örneğin Çırağan Sarayı’nın sütunlu ve ritmik mimarisinden esinlenerek 3D modelleme ile özel sütun formlu kalıplar tasarladık. Bu kalıpları tereyağı ve peynir ezmelerinin sunumunda kullandık. Böylece mekânın ihtişamını taklit etmek yerine, mimari hafızayı sofranın bir parçasına dönüştürmüş olduk.

Saray mutfağı denince akla gelen o klasik ve görkemli algıyı kırıp genç nesillere veya yabancı misafirlere bu kültürü sevdirmek adına nasıl bir hikâye anlatıcılığı benimsiyorsun?

Benim için iyi bir tabak, misafirin “Bu lezzetin arkasında nasıl bir hikâye var?” diye merak ettiği tabak. Misafire tarih dersi vermektense önce lezzet üzerinden merak uyandırmayı tercih ediyorum. Bir tabak masaya geldiğinde önce lezzetiyle konuşmalı. Misafir o lezzetten etkilendikten sonra hikâyesini öğrendiğinde deneyim çok daha anlamlı hale geliyor. Özellikle genç nesil için Osmanlı mutfağının geçmişte kalmış, değiştirilemez bir mutfak olmadığını göstermek önemli. Tam tersine, araştırdıkça yeni şeyler söyleyebileceğiniz, bugün de geliştirilebilecek çok güçlü bir mutfak.

Fine dining dünyasında lüks ve ihtişam genelde israfla karıştırılır; sen Tuğra’nın mutfağında sürdürülebilirlik, mevsimsellik ve sıfır atık felsefesini nasıl hayata geçiriyorsun?

Gerçek lüks benim için ürünü gereksiz yere çoğaltmak değil, ona değer vermektir. Bu nedenle ürünün mümkün olduğunca tamamını değerlendirmeye, mevsiminde kullanmaya ve doğru porsiyonlamaya dikkat ediyoruz. Saray mutfağının geçmişinde de aslında ürüne saygı ve değerlendirme kültürü oldukça güçlü. Bugün sıfır atık olarak konuştuğumuz yaklaşımın bazı karşılıklarını geçmiş mutfaklarda da görebiliyoruz. Biz de bunu günümüzün mutfak disipliniyle yeniden ele alıyoruz. Bir ürünün doğru tekniklerle farklı bölümlerini değerlendirmek hem yaratıcılığı artırıyor hem de ürüne olan saygıyı gösteriyor. Ben bunu sürdürülebilirlikten öte, mutfağın temel sorumluluklarından biri olarak görüyorum.

Kendi mutfağında disiplin ile yaratıcılığı bir arada tutarken ekibine nasıl bir liderlik yapıyorsun; yanındaki genç şeflere kazandırmak istediğin en temel mesleki tutku nedir?

Disiplin olmadan yaratıcılığın sürdürülebilir olduğuna inanmıyorum. Mutfakta belli bir düzen, standart ve sorumluluk duygusu olmazsa yaratıcılığın da sürekliliği olmaz. Ekibimde herkesin kendi uzmanlığıyla katkı vermesini önemsiyorum. Durmuş Güneş’in Osmanlıca bilgisi, Melih Arabacı’nın saha ve üretim tarafındaki çalışmaları ve diğer yetenekli ekip arkadaşlarımın marifetleri, farklı disiplinlerin aynı mutfakta nasıl bir araya gelebildiğini gösteriyor. Diğer yandan genç şeflere kazandırmak istediğim en temel şey ise merak. Sadece bir yemeği nasıl yapacağını değil, neden öyle yaptığını sorgulamasını istiyorum. İyi bir şefin gelişimi, sürekli araştırmaktan ve soru sormaktan geçiyor.

Bir misafir hazırladığın tadım menüsünü tamamlayıp masadan kalktığında, onun damağında ve zihninde tam olarak nasıl bir iz bırakmak istiyorsun?

Misafirin sadece “güzel yemek yedim” diyerek ayrılmasını yeterli bulmuyorum. Sunduğumuz mutfak ile alakalı çok daha bilgili ve daha da fazlasını merak ederek ayrılmasını isterim. Bir yemeğin lezzetini beğenmesi elbette önemli ama o yemeğin nereden geldiğini, hangi ürünlerle ve hangi tekniklerle hazırlandığını, sunulduğu mekân ile arasında nasıl bir hikayesel bağlantısının olduğunu düşünmeye başlaması benim için daha değerli. Türk ve Osmanlı mutfağı hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsa, bir sonraki ziyaretinde farklı bir tabağı merak ediyorsa bence o menü görevini yerine getirmiştir. İyi bir gastronomi deneyimi, masadan kalktığınız anda bitmiyor. Bazen asıl etkisi sonrasında başlıyor.

Bütün gün mutfakta saray yemeklerinin karmaşık lezzet dengeleriyle uğraştıktan sonra, kendi kabuğuna çekildiğinde senin en çok mutlu eden o en yalın lezzet nedir?

Günün sonunda insanın aradığı şey çoğu zaman şık bir sadelik oluyor. İyi malzemeyle hazırlanmış, doğru pişirilmiş ve şık biçimde sunulmuş bir yemek benim için çok kıymetli. Tuğra mutfakta gün boyunca çok sayıda tekniği, aromayı ve detayı düşünüyoruz. Bu nedenle tabağın üzerinde bunların hiçbirine ihtiyaç duymadığınız, ürünün kendi lezzetinin öne çıktığı bir yemek bazen çok daha etkileyici geliyor. Mutfakta ne kadar ileri giderseniz gidin, iyi lezzetin temeli hâlâ iyi ürün, doğru pişirme ve sadelik.

Mutfak kariyerinde “bu riski almasaydım bugün bu noktada olamazdım” dediğin ve sana en büyük kırılmayı yaşatan cesur kararın neydi?

Benim için en büyük risklerden biri, geçmişe ait bir mutfağı yalnızca korumaya çalışmak yerine onun yeniden yorumlanabileceğine inanmak oldu. Tarihi bir mutfağa dokunduğunuzda attığınız her adımın tartışmaya açık olduğunu biliyorsunuz. Çünkü küçük bir değişiklik bile “özünden uzaklaşıyor mu?” sorusunu beraberinde getirebiliyor. Ama ben değişimin, araştırmaya ve bilgiye dayandığında gerekli olduğuna inanıyorum. Bir reçeteyi değiştirmek için önce onu anlamanız, karakterini oluşturan unsurları bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra yaptığınız dokunuş, geçmişi bugünün dünyasında yaşatmak oluyor. Bugün Tuğra’da yaptığımız şeyin önemli bir kısmını da bu cesaret oluşturuyor: Geçmişe saygı duyarken geleceğe bakabilmek.

Tuğra Restaurant çatısı altında veya bireysel mutfak yolculuğunda geleceğe dair henüz hayata geçirmediğin, seni heyecanla uykusuz bırakan en büyük hayalin veya projen nedir?

En büyük hayallerimden biri araştırma, gastronomi ve teknolojiyi aynı noktada daha güçlü bir şekilde buluşturmak. Arşivlerden çıkan bilgilerin reçeteye dönüşmesinin yanında, görsel ve dijital çalışmalarla da yeniden anlatılmasını istiyorum. Dolayısıyla gastronomiyi farklı disiplinlerle buluşturmak beni çok heyecanlandırıyor. Mutfakta kullandığımız 3D modelleme de buna bir örnek. Uzun vadede ise geçmişten gelen gastronomik bilgiyi daha sistemli şekilde araştıran, belgeleyen ve bunu yeni nesillere farklı teknolojiler aracılığıyla aktarabilen bir yapı kurmak isterim.

Gelecekte Türk gastronomisi ve Osmanlı mutfağı tarihi yazıldığında, Onur Dönmez adının yanına nasıl bir dipnot düşülmesini istersin?

“Geçmişi olduğu yerde bırakmak yerine onu anlayarak geleceğe taşımaya çalışan bir şef” yazılması benim için yeterli olurdu. Çünkü bu mutfak benden önce de vardı ve benden sonra da var olmaya devam edecek. Benim için asıl mesele; ismimizin ne kadar büyük yazıldığından çok, bu mutfağa nasıl bir katkı bıraktığımız. Benden sonra bu mutfağı araştıracak ve geliştirecek insanlara bir kaynak bırakabilmiş olmak, benim için en anlamlı miras olur.