Yargıdaki İşini Parayla Çözmeye Kalkan Kanatçı Haydar’ın Başına Ne Geldi?

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Olay, İstanbul Bahçelievler’deki ünlü “Kanatçı Haydar” isimli işletmenin sahibi Ulaş Asan’ın şikâyetiyle ortaya çıktı. İddiaya göre, Kanatçı Haydar’da müdür olarak çalışan D.B., mekânın sahibi Ulaş Asan’ı Ömer Faruk Aslan isimli şahısla tanıştırdı. D.B., Aslan’ı “Cumhuriyet savcısı” olarak tanıttı. Süreç içerisinde Aslan ve Asan arasındaki muhabbet ilerledi.

Bu süreçte Aslan, Asan’ın Yargıtay aşamasında bulunan marka/ticaret davasını, sahip olduğu yetki ve nüfuzu kullanarak hızlandırabileceğini ve davadan Asan lehine karar çıkartabileceğini söyledi. Bunun karşılığında Kanatçı Haydar’dan, yani Ulaş Asan’dan, 2025 yılında defalarca para aldı.

'BU İŞİN CEZASI OLUR'

Ancak Ömer Faruk Aslan dur durak bilmedi. İkili, Fatih’teki Summit Lounge isimli kafede bir kez daha bir araya geldi. Yapılan görüşmede Aslan yeniden para istedi. Ulaş Asan’ın parayı vermek istememesi üzerine ise “Bu işin cezası olur” dedi. Bunun üzerine Asan, 400 bin TL daha ödeme yaptı.

'EK ÖDEME ÇIKTI'

Süreç burada da bitmedi. Aslan, bu kez “Ek ödeme çıktı” diyerek Asan’dan 19 Haziran’da 900 bin TL, 20 Haziran’da ise 500 bin TL olmak üzere toplam 1,4 milyon TL daha göndermesini sağladı. Böylece Asan toplam 2,1 milyon TL ödeme yaptı.

POLİS BASKIN YAPTI

Ulaş Asan bir süre sonra Aslan’ın hareketlerinden şüphelenmeye başladı. Karakola giderek yaşanan süreci anlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Seri numaraları alınan 100 bin TL, Asan tarafından Aslan’a teslim edilmek üzere hazırlandı. 24 Haziran 2025 günü Bakırköy Airport AVM’de gerçekleşen buluşmada Aslan’ın parayı teslim aldığı sırada polisler baskın yaptı.

Tutuklanan Aslan’ın infaz koruma memuru olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ömer Faruk Aslan hakkında yağma ve nitelikli dolandırıcılık, diğer şüpheliler hakkında ise dosyadaki rollerine göre dolandırıcılık veya yağma suçlarına iştirak suçlamaları yöneltildi. İddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kabul edilerek görülmeye başlandı.