İBB Sanığının Tutuklanmasını Reddeden Mahkemenin Talebine İtiraz

İBB davasında tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz’ın sorgusu sürerken savcılık dün ara mütalaa vererek Beyaz’ın “çelişkili ifadeler verdiği” gerekçesiyle tutuklanmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Ancak Savcılık bugün tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkemenin kararına üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

Seyhan Avşar

Seyhan Avşar

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İBB Davası’nın dün görülen duruşmasında iş insanı Muzaffer Beyaz hakkında sorgusu bitmeden savcılık makamı ara mütalaa verdi. Savcılık tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz’ın duruşma süresince “çelişkili ifadeler verdiği” gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, kıdemli üye hakimin muhalefetiyle, oy çokluğuyla talebi reddetti.

‘BU AŞAMADA TUTUKLANSIN’

Ancak bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuksuz sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddeden mahkemenin kararına itiraz etti. İtiraz bir üst mahkeme olan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapıldı. İtirazda sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, alacağı ceza miktarı, sanığın aşamalarda alınan çelişkili beyanları, dosyada bulunan mevcut somut deliller, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek sanığın bu aşamada tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

‘İTİRAZ EDİLEBİLİR’

İmamoğlu cephesinde usulen böyle bir itirazın yapılamayacağı belirtildi. Ceza hukukunun çok önemli bir ismi olan Baran Doğan’a bu itirazı sordum. Doğan, “Yapılan düzenlemeyle bu kararlara itiraz yolu açıldı. Verilen karara itiraz edilebilir” dedi.

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