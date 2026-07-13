Haluk Levent İşaret Etmişti... İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan Seyhan Avşar'a Konuştu: 'O Mesaja Yanıt Vermedim'

Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in işaret ettiği İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtladı. Bakan Turan, Levent'in gönderdiği son mesaja yanıt vermediğini söyledi.

Seyhan Avşar

Seyhan Avşar

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Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent’in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. ‘Benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin’ dedim” ifadelerini kullanmasının ardından, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile konuştum.

Bülent Turan, “Haluk Levent bana mesaj attı. Zaman zaman bana da, başka arkadaşlarıma da derneğe ilişkin prosedürlerle ilgili mesajlar gönderir, bazen de açılış davetiyesi iletir. Bana en son attığı mesajda, hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapıldığını belirterek, buna ilişkin bir paylaşım yapıp ‘İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırıyorum’ şeklinde bir tweet atmasının doğru olup olmayacağını sordu. Ben bu mesaja herhangi bir yanıt vermedim. Böyle bir mesaja yanıt vermem beklenemez” dedi.

‘BİLGİLER YETKİLİLERE VERİLDİ’

Turan ayrıca Ahbap Derneği’nin rutin denetimlerden geçtiğini vurgulayarak, “Dernekler belirli aralıklarla zaten denetleniyor. Söz konusu dernek de en son yanılmıyorsam şubat ayında denetlendi. Biz kendi görev alanımıza giren hususları inceleriz. Bakanlığımıza ait tarafta tespit edilen bir eksiklik ya da sorun varsa bunlar derneğin yetkililerine bildirilir. Ahbap Derneği’ne ilişkin de elde edilen tüm bilgiler yetkili kurumlara iletilmiştir. Ancak tüm yaşananlara rağmen hayat bizlerden ibaret değil. Sivil toplumu çok çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Böylece Turan, Haluk Levent’in kamuoyuna yaptığı açıklamadaki “Bakanlığa denetim çağrısı yaptım” iddiasına ilişkin, kendisine gelen mesajın sosyal medyada yapılması planlanan bir paylaşım hakkında görüş sorma niteliğinde olduğunu, bu mesaja ise herhangi bir cevap vermediğini söyledi.

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