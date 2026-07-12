Şile Belediyesi Soruşturmasında Dikkat Çeken Bağlantı: Berkant Acil, Ahbap Derneği Dosyasında da Şüpheli

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Edinilen bilgilere göre, Ahbap Derneği’nin mali işlemleri ve bazı harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada Berkant Acil de şüpheliler arasında bulunuyor. Soruşturma dosyasında Acil hakkında çeşitli iddialar kapsamında inceleme yürütüldüğü, savcılığın dosyaya ilişkin delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Berkant Acil’in ismi son olarak Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Acil, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Böylece Acil’in, devam eden iki ayrı adli soruşturmada da şüpheli konumunda olduğu ortaya çıktı.

2 DOSYA BAĞIMSIZ YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturma dosyalarına ilişkin edinilen bilgilere göre, Ahbap Derneği dosyası ile Şile Belediyesi dosyası birbirinden bağımsız olarak yürütülüyor. Yetkililer, her iki soruşturmanın da kendi delil durumu ve hukuki değerlendirmesi çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtiyor.

Öte yandan, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında bu haberde aktarılan bilgiler kapsamında herhangi bir gözaltı ya da tutuklama kararı bulunmuyor. Habere konu olan bilgi, Haluk Levent’in üvey kardeşi Berkant Acil’in iki ayrı soruşturmada şüpheli olarak yer almasına ilişkin.

Her iki soruşturmada da adli süreç devam ederken, şüpheli sıfatının hukuken suçluluk anlamına gelmediği, dosyalarla ilgili nihai kararın yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından verileceği belirtildi.