Şile Belediyesi Soruşturmasında Dikkat Çeken Bağlantı: Berkant Acil, Ahbap Derneği Dosyasında da Şüpheli

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan Berkant Acil hakkında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in üvey kardeşi olan Acil’in, yalnızca Şile Belediyesi dosyasında değil, Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmada da şüpheli sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

Seyhan Avşar

Seyhan Avşar

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Ahbap Derneği’nin mali işlemleri ve bazı harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada Berkant Acil de şüpheliler arasında bulunuyor. Soruşturma dosyasında Acil hakkında çeşitli iddialar kapsamında inceleme yürütüldüğü, savcılığın dosyaya ilişkin delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Berkant Acil’in ismi son olarak Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Acil, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Böylece Acil’in, devam eden iki ayrı adli soruşturmada da şüpheli konumunda olduğu ortaya çıktı.

2 DOSYA BAĞIMSIZ YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturma dosyalarına ilişkin edinilen bilgilere göre, Ahbap Derneği dosyası ile Şile Belediyesi dosyası birbirinden bağımsız olarak yürütülüyor. Yetkililer, her iki soruşturmanın da kendi delil durumu ve hukuki değerlendirmesi çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtiyor.

Öte yandan, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında bu haberde aktarılan bilgiler kapsamında herhangi bir gözaltı ya da tutuklama kararı bulunmuyor. Habere konu olan bilgi, Haluk Levent’in üvey kardeşi Berkant Acil’in iki ayrı soruşturmada şüpheli olarak yer almasına ilişkin.

Her iki soruşturmada da adli süreç devam ederken, şüpheli sıfatının hukuken suçluluk anlamına gelmediği, dosyalarla ilgili nihai kararın yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından verileceği belirtildi.

Seyhan Avşar Arşivi

Aziz İhsan Aktaş’a Suikast İddianamesi Tamamlandı: Selahattin Yılmaz Sanık Oldu
İçişleri Bakanlığı İBB Davasına Müdahil Olmak İstedi! Bakanlık Resmi Olarak Taraf Oldu
16 Yaşındaki Çocuk Annesini Bıçaklayarak Öldürdü: 'Annemi Ben Öldürdüm'
Bu da Oldu: Devlet Okulunda Devamsızlık 'Ticareti'
Irmak Ayşe Koparan’ın Ölümüne İlişkin Soruşturmada Eski Erkek Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı
Genç Öğretmen Ölü Bulunmuştu: Okul Müdürü Gözaltında
Seyhan Avşar Tüm Yazıları
Yazarlar
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Manzara İlk Etkiyi Yaratır Ama Misafiri Getiren Yemeğin Kendisidir
Hatice Turhan
Hatice Turhan Büyük Şirket Zulmü Vatandaşı Eziyor
Neşe Doster
Neşe Doster Bize Ait Olmayan Yükleri Taşıma Merakımız!
Mete Yolaş
Mete Yolaş 106 Sayfa Plan Var, Sofranızı Koruyan Strateji Yok
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Güneş Kremi Seçerken Düştüğümüz Büyük Tuzak: 50 SPF mi, 100 SPF mi?
ÇOK OKUNANLAR
Jandarmadan Fotokapan Operasyonu: Yüzlerce Kişi Yakalandı Yüzlerce Kişi Yakalandı
Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar
Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi, Uçak Geri Döndü
ABD'li Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti Senatör Hayatını Kaybetti
Ahbap Soruşturmasında Flaş Gelişme: Haluk Levent Gözaltına Alındı Haluk Levent Gözaltına Alındı