Soruşturma Dosyasında ‘Hoca Efendi’ Talimatları: 'Furkan'ı Akla, Senetleri İmzala, Servetini Teslim Et!'

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Kamuoyunda dini bir yapılanma görüntüsüyle faaliyet yürüten Alparslan Kuytul ve 'Furkan Gönüllüleri' maskesinin altından devasa bir organize suç şebekesi çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına giren iş insanı Koray Sarısaçlı’nın 6 ayrı ek ifadesi, bir dönem içlerinde bulunduğu yapılanmanın kendisini nasıl hedef aldığını, servetini gasp etmek için hangi yöntemleri kullandığını ortaya koydu. Dosyaya yansıyan ifadeler; kaçırma, işkence, şantaj, mülke çökme ve yargıyı yanıltma girişimleriyle vahim bir suç mekanizmasına işaret ediyor.

ZEMİNİ TOPRAK BANYODA ELEKTROŞOKLU İŞKENCE

İş insanı Koray Sarısaçlı, 2021 yılının eylül ayında iş yerinden çıktıktan sonra maskeli ve silahlı kişilerce kaçırıldığını anlattı. Günlerce elleri ve ayakları bağlı şekilde, zemini toprak olan banyo benzeri gizli bölmelerde tutulduğunu belirten Sarısaçlı, "Kafama ve vücuduma defalarca vurdular. Kafamın arkasından ve bileklerimden elektroşokla elektrik verdiler" diyerek gördüğü ağır işkenceyi aktardı.

30 AYRI SENETLE 7 MİLYON DOLARLIK GASP

İşkence altında önüne konulan kağıtları imzalamak zorunda kaldığını belirten iş insanı, üzerine kendi el yazısıyla "hamiline" ibaresi ekletilen yaklaşık 30 ayrı senede imza attığını söyledi. Dolar cinsinden düzenlenen bu senetlerin toplam tutarının 6 ila 7 milyon dolar (yaklaşık 240 milyon TL) arasında olduğunu kaydeden müşteki, itiraz ettiği her an ailesinin canıyla tehdit edildiğini vurguladı.

'HOCA EFENDİ’NİN TALIMATI: HASTANE VE VİLLANIN VEKALETİNİ VER!'

Sarısaçlı, serbest bırakılmasının hemen ardından Alparslan Kuytul’un kendisini bizzat çağırarak doğrudan malvarlığını hedef aldığını anlattı. İfadeye göre Kuytul; Sarısaçlı’ya ait olan Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal'daki lüks villa ve Yumurtalık'taki deniz evinin tüm satış yetkilerini içeren genel bir vekaletname talep etti.

Kuytul'un "Sen notere git, ben sana birini göndereceğim" talimatıyla Adana 5. Noterliği'ne giden aile, iddiaya göre mülkleri korumak amacıyla daha sonra bu vekaleti azletmek zorunda kaldı.

ADLİYE OTOPARKINDA İFADE BASKISI VE YOUTUBE KURGUSU

Sarısaçlı, savcılığa çıkarılmadan önce adliye otoparkında bir araç içinde örgüt avukatlarınca ablukaya alındığını ve "Olayın Furkan Vakfı ile ilgisi olmadığını söyleyeceksin" talimatı verildiğini itiraf etti. İlk ifadesini bu korku ikliminde veren iş insanı, adliye çıkışında ise örgüt yöneticilerinden İzzet Daş tarafından cep telefonuyla kayda alındığını, ardından Furkan Nesli Dergisi binasına götürülerek bir YouTube kanalında canlı yayına çıkmaya zorlandığını söyledi.

Sarısaçlı, canlı yayındaki konuşma metninin Alparslan Kuytul tarafından satır satır belirlendiğini ve beğenilmeyerek 3-4 kez yeniden çektirildiğini beyan etti.

'İSTEDİĞİMIZİ YAPMAZSAN SANA DAVADA CEZA ALDIRIRIZ'

Sarısaçlı'nın iddialarına göre örgüt, sindirme politikasını yargı tehditleriyle sürdürdü. Kendisine dikte edilen kurgu ifadeleri reddetmesi halinde, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir başka davada aleyhine sahte şahitler üretileceği ve ceza almasının sağlanacağı tehdidinde bulunuldu.

Alparslan Kuytul’un, işkenceyi kanıtlayan kaburga kırığı sağlık raporları için kamuoyunda "sahte" algısı yaratmaya çalışması da Sarısaçlı tarafından "Beni yalancı çıkarıp suçu saptırmaya çalışıyorlar" sözleriyle nitelendirildi.

Kendi resmi nikahlı eşinin dahi yapılanmayla iş birliği içinde olduğundan şüphelendiğini belirten iş insanı, "Benim, annemin, kız kardeşimin ve çocuklarımın can güvenliği yok" diyerek devlete sığındı ve koruma talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi