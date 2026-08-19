Bakan Akın Gürlek'ten 'Kuytulcular' Açıklaması: 'Hedef Dini Bir Grup Değil'

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Gürlek, operasyon kapsamında 5 şirkete yönetim kayyımı atandığını, 349 sosyal medya hesabı için de erişim engeli kararı verildiğini duyurdu. Akın Gürlek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelenin hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

6 İLDE 49 EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirlerin incelemeye alındığını ifade etti. Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını aktaran Gürlek, Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydetti.

5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atandığını belirten Gürlek, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı için de erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

'HERHANGİ BİR DİNİ GRUBU...'

Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza; Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA