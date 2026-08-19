Cemal Enginyurt'un Oğlu Alptürk Enginyurt Hakkında Adli Kontrol Kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alınmıştı. Başsavcılığın Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Enginyurt'un savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Alptürk Enginyurt hakkında karar çıktı. Hakimlik, şüpheli Alptürk Enginyurt hakkında "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA