Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Mezarı Açılıyor: Feth-i Kabir Başladı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, gerçek ölüm nedeninin yeniden incelenmesi amacıyla fethi kabir kararı alındı. Kararın ardından savcı ve olay yeri inceleme ekipleri Karacaahmet Mezarlığı'na gelirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Polis ekipleri güvenlik önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Mezarı Açılıyor: Feth-i Kabir Başladı - Resim : 1

FETHİ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.

Süleymancıların Eski Lideri ve Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Mezarı AçılacakSüleymancıların Eski Lideri ve Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Mezarı AçılacakGüncel

Kaynak: DHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Soruşturma
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Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Mezarı Açılıyor: Feth-i Kabir Başladı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Mezarı Açılıyor