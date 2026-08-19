'Kuytulcular'a Operasyon: Alparslan Kuytul, Eşi ve Çok Sayıda Kişi Gözaltında

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Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Kurucu Başkan Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon gerçekleştirdi. Alparslan Kuytul'un evine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldı. Operasyon kapsamında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yürütülen çalışma kapsamında Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

EMNİYETE SEVK EDİLDİ

Kuytul çifti ve gözaltına alınan vakıf üyeleri, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık raporu alınması için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemlerin ardından şüpheliler emniyete sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan, Kuytul'un 15 Temmuz darbe girişimi öncesi videolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şereflerin geri alınması lazım. Bütün bunların geri alınması bu hükümetin ve bu partinin sonunun geldiğinin habercisidir" dediği görüntüler yeniden gündeme geldi.

EVİNDEN ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Alparslan Kuytul'un evinden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

🔴 Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un evinden çıkarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktıhttps://t.co/hqdNqKL0Zj https://t.co/wEX4tXqWKp pic.twitter.com/cAlxa80Q8o — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 19, 2026

Kaynak: İHA