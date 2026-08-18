Yeni Nesil Suç Örgütleriyle Mücadelede Yeni Sayfa: TEM de Sahaya İniyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimlerinin değiştiğini belirterek, klasik organize suç yapılanmalarından farklı özellikler taşıyan yeni nesil suç ağlarına karşı mücadele yöntemlerinin de buna göre güncellendiğini söyledi. Çiftçi, “Bundan böyle güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, ‘yeni nesil’ suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak” dedi.

'BELLİ BİR MEKANLARI YOK'

“Yeni nesil” suç örgütlerinin oluşturduğu tehdidin yalnızca işledikleri münferit suçlarla değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, bu yapıların organizasyon biçimi ve toplum üzerindeki etkileri nedeniyle farklı bir güvenlik sorunu oluşturduğuna dikkat çekti. Bu örgütlerin klasik mafya yapılanmalarından ayrıldığını ifade eden Çiftçi, “Belli bir mekanları, klasik anlamda sabit bir kadroları veya hiyerarşileri yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor” ifadelerini kullandı.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Çiftçi, bu yapıların tek bir suç alanıyla sınırlı kalmadığını belirterek siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç, tehdit ve silahlı saldırılara kadar farklı suç türlerinde faaliyet gösterebildiklerini söyledi. Yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirerek toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün ‘yeni nesil’ suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız.”

'ZİNCİRE ULAŞMAK ZORUNDAYIZ'

Bunun, “yeni nesil” suç örgütlerinin hukuken terör örgütü olarak tanımlandığı anlamına gelmediğinin altını çizen Çiftçi, değişen tehdide karşı güvenlik birimlerinin tecrübe, teknoloji ve operasyonel kapasitesinin daha etkin kullanılacağını belirtti. Örgütlerin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını ifade eden Çiftçi, sosyal medyanın bu amaçla kullanılan önemli araçlardan biri haline geldiğini söyledi. Para, statü, görünürlük ve sahte aidiyet vaatleriyle çocukların suç ağlarına çekilmeye çalışıldığını kaydeden Çiftçi, yaş ve tecrübe eksikliğinin örgüt yöneticileri tarafından istismar edildiğine dikkat çekti. Bir çocuğun eline silah verip onu suçun faili haline getiren yapının yalnızca o çocuğun eylemi üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirten Çiftçi, “O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

SOSYAL MEDYA VE YAPAY ZEKA TAKİBİ

Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadaki faaliyetlerinin de yakından takip edildiğini belirten Çiftçi, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını söyledi. Silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suç örgütlerine yönlendirmeye çalışan hesapların bu çalışmalarla tespit edildiğini ifade eden Çiftçi, “Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA