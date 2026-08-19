Tom Barrack'tan Flaş İsrail-Suriye Açıklaması: 'Türkiye Karşılık Verebilirdi'

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu. Reuters'a konuşan Barrack, Türkiye'nin saldırı konusunda önceden uyarılmadığını ve İsrail savaş uçaklarının Türkiye sınırına doğru ilerlediğinin görüldüğünü söyledi.

Barrack, bu durumun Türkiye'nin askeri karşılık verme ihtimalini doğurduğunu ancak Türkiye'nin böyle bir adım atmadığını belirtti. ABD'li büyükelçi, tarafların sağduyulu yaklaşımının gerilimin daha fazla tırmanmasını engellediğini ifade etti.

3'LÜ MEKANİZMA İÇİN ÇALIŞMA

Barrack, Washington'ın Türkiye, İsrail ve Suriye arasında olası çatışmaları önlemek amacıyla bir mekanizma kurulması için çalıştığını açıkladı. İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırısının, Türkiye'nin bölgede askeri varlığını artırabileceği yönündeki İsrail algısıyla bağlantılı olduğunu belirten Barrack, yaşananların 3 ülke arasında doğrudan iletişim kurulmasına duyulan ihtiyacı gösterdiğini söyledi.

ABD'nin halihazırda taraflar arasında bilgi paylaşımı ve diyalog kurulmasını kolaylaştırdığını belirten Barrack, mevcut yapının daha fazla kaynak ayrılmış ve daha güçlü bir mimariye dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Barrack, saldırının ardından gerilimi düşürmeye ve gelecekte yaşanabilecek yanlış anlaşılmaları önlemeye yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenledi. Suriye tarafı, İsrail uçaklarının havaalanına 8 saldırı gerçekleştirdiğini, pist ile hangardaki kullanılmayan bir yapının hedef alındığını açıkladı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi