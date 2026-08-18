CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve CHP'li Meclis üyesi Hamit İlker Ulusoy'un Uyuşturucu Sonuçları Pozitif Çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'dan numune örnekleri alınmıştı.

2 İSMİN TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Her iki isimden alınan numunelerin ATK'da incelendiği ve yapılan analizlerde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

İZMİT BELEDİYESİ OPERASYONU KAPSAMINDA İŞLEM YAPILMIŞTI

Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy'un isimleri daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İzmit Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında da gündeme gelmişti.

20 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 şüpheli hakkında işlem yapılmış; listede CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile Belediye Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy da yer almıştı.

ULUSOY BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLMİŞTİ

Ulusoy'un daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve Ağustos ayında İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği kamuoyuna yansımıştı.

ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

ATK incelemesinde iki ismin numunelerinde uyuşturucu madde tespit edilmesinin ardından soruşturmanın bu yöndeki bölümünün de sürdüğü öğrenildi.

MADDE KULLANMA VEYA MAHKUMİYET ANLAMINA GELMİYOR

Test sonucunun pozitif çıkması tek başına uyuşturucu madde kullanma veya başka bir suçtan kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor. Ercan ve Ulusoy hakkındaki adli sürecin savcılık tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi