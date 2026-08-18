Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı

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Kırıkkale'de bir apartman dairesinin buzdolabı ve derin dondurucusunda parçalanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da 14 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık tarafından serbest bırakıldı. 13 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 16 Mayıs 2025'te Çalılıöz Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın son katında ortaya çıktı. Ev sahibi C.Ç, kira ödemesi nedeniyle kiracısıyla iletişime geçti. Kiracının kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine Kırıkkale'ye gelen ev sahibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

Evde inceleme yapan C.Ç, buzdolabı ve derin dondurucuda çöp poşetlerine konulmuş parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Olay yerinde yapılan incelemede bir de satır ele geçirildi. Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından cesedin, 2014 yılında kayıp ilanı verilen Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi.

DOSYA 12 YIL SONRA RAFTAN İNDİRİLMİŞTİ

Cinayete ilişkin ilk soruşturmanın ardından bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Kriminal çalışmalar ve elde edilen deliller sonucunda, Okumuşoğlu'nun öldürülmesine iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi.